Kemal Sunal anmasında maske gerginliği!

Türk sinemasının usta ismi Kemal Sunal, ölümünün 21'inci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Usta oyuncunun eşi Gül Sunal ve oğlu Ali Sunal, maske takmayıp cep telefonları ile fotoğraf çekmek isteyenleri uyardı.

Milliyet'ten Seçkin Şenvardar'ın haberine göre; 2000 yılında 'Balalayka' filminin çekimleri için Trabzon'a giderken uçakta kalp krizi geçirerek hayata veda eden Kemal Sunal, ölüm yıl dönümünde mezarı başında yapılan törenle anıldı. Törende; usta sanatçının eşi Gül Sunal, oğlu Ali, kızı Ezo ile gelini Nazlı Sunal yer aldı. Kemal Sunal'ın Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında gerçekleşen törende sosyal mesafeye uymayıp maske takmayanlar nedeniyle gergin anlar yaşandı.

Gül Sunal, kabir başında dua okunduktan sonra maske takmayıp cep telefonları ile fotoğraf çekmek isteyen meraklı kalabalığı, "Arkadaşlar lütfen maske takın. Maske takmayanlar geride dursun. Bizim sağlığımızı, insanların sağlığını lütfen tehlikeye atmayın" şeklinde uyarıda bulundu. Ali Sunal ise kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyenleri, "Arkadaşlar fotoğraf çektirmek isteyenler lütfen gelmesin" diyerek geri çevirdi. Kemal Sunal ile birlikte birçok filmde rol alan 72 yaşındaki oyuncu İlyas Salman, 21 yıl önce yaşamını yitiren Yeşilçam yıldızının anma törenine katıldı. Yeşilçam efsanesi için mezarı başında Kur'an-ı Kerim okunup dualar edildi. Törende Kemal Sunal'ın sevenleri de yer aldı. Gül Sunal, Kemal Sunal için bir YouTube kanalı açtığını belirterek şöyle konuştu:

"21 yıl uzun zaman ama bize kısa geldi, sanki dün kaybetmişiz gibi acısı özlemi giderek artıyor. Sevenlerini gördükçe mutlu oluyoruz. Dün akşam bir YouTube kanalı açtım..."

İLYAS SALMAN ANMA TÖRENİNDE

"Kemal'in ilk tiyatroya başladığı günden biriktirdiği arşivlediği evrakları, çalışmaları, gazete kupürleri son güne kadar hepsi muhafaza edilmiş durumda. Buna çok önem veriyordu. Hayatta olsaydı o da bunu sosyal medyada sevenleri ile buluştururdu..."

Ali Sunal, babasına olan özleminin her gün arttığını dile getirerek, "Yine 3 Temmuz, yine buradayız. Babamıza dualar okuduk. Babam bizim çınarımız, gölgesi üzerimizden eksik olmasın. Bizi yattığı yerden kucaklasın izlesin istiyoruz. Onu çok seviyoruz" dedi.

Kaynak: Snob Magazin