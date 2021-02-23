Kemal Sayar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

M. Kemal Sayar 26 Mayıs 1966 yılında, Ordu'da doğan, Türk psikiyatri hekimi (psikiyatr), yazardır. Kemal Sayar kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Kemal Sayar hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

KEMAL SAYAR KİMDİR?

M. Kemal Sayar 26 Mayıs 1966 yılında, Ordu'da doğan, Türk psikiyatri hekimi (psikiyatr), yazardır.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunu olan Kemal Sayar, uzmanlığını Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri ana bilim dalında tamamlamıştır. Daha sonra sıra ile Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi'nde ve Çorlu Asker Hastanesi'nde Psikiyatri Uzmanı olarak çalışmıştır. 28 Kasım 2000'de psikiyatri doçenti unvanı almıştır. 2000-2004 yılları arasında Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde Psikiyatri AD Öğretim Üyesi olmuştur. 2002 yılında McGill Üniversitesi'nde Tübitak araştırmacısı olarak ziyaretçi profesör unvanıyla bulunmuş ve transkültürel psikiyatri ve psikosomatik tıp alanında araştırmalar yapmıştır. Daha sonra Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde dört yıla yakın bir süre başhekim yardımcısı ve 13. Psikiyatri Kliniği Şefi , dört aylık bir süre de (vekil) başhekim olarak çalışmıştır. 2008 yılında profesör olarak Fatih Üniversitesi'nde öğretim üyeliğine başlamış ve üç yıl sonra Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri anabilim dalına geçmiştir. Halen Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı başkanıdır.

Çeşitli gazete ve dergilerde köşe yazarlığı yapmış, Açık Radyo'da ve daha sonra Star televizyonunda "Ruhun Labirentleri" isimli bir programı hazırlamış ve sunmuştur.TRT'de İnsanlık Hali adlı programı bir yıl yapmıştır. Yirminin üzerinde kitabı olan Sayar, edebiyatla da yakından ilgilenmektedir.

EĞİTİMİ

1989-1995 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi

1997-1998 Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Psikiyatri Uzmanı

1998-1999 Çorlu Asker Hastanesi Psikiyatri Uzmanı

2000-2004 Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri AD Öğretim Üyesi

2004-2008 Bakırköy Ruh Sağlığı ve Sinir Hst. Hastanesi 13. Psikiyatri Kliniği Şefi.

2008-2011 Fatih Üniversitesi Öğretim Üyesi

2013-2016 Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Anabilim Dalı Başkanı

2011-... Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi

UNVANLAR

28 Kasım 2000'de psikiyatri doçenti.

Ekim 2008'de psikiyatri profesörü.