Kemal Okuyan kimdir? Kemal Okuyan kaç yaşında, nereli? Kemal Okuyan hayatı ve biyografisi!
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Kemal Okuyan kimdir? Kemal Okuyan kaç yaşında, nereli? Kemal Okuyan hayatı ve biyografisi!

Kemal Okuyan kimdir? Kemal Okuyan kaç yaşında, nereli? Kemal Okuyan hayatı ve biyografisi!
Haberler.com / Osman DEMİR - Haberler | Gündem

Siyaset gündemine dair yorumları ile dikkatleri çeken Kemal Okuyan izleyicilerin merak konusu oldu. Peki, Kemal Okuyan kaç yaşında, nereli? Kemal Okuyan hayatı ve biyografisi! Kemal Okuyan kimdir?

Çarpıcı yorumları ve tespitleri ile katıldığı programlarda dikkatler çeken Kemal Okuyan hakkında araştırmalar yapılıyor. Kemal Okuyan kimdir? Kemal Okuyan kaç yaşında, nereli? Kemal Okuyan hayatı ve biyografisi!

KEMAL OKUYAN KİMDİR?

Doğum tarihi: 1962

Kaç yaşında: 59yaşında

Nereli: İzmir

Siyasi hayatı lise yıllarında TİP içinde başlamıştır. 1980 yılında 11 ay boyunca yayınlanan Sosyalist İktidar dergisi çevresinde bulunmuş ve yine ilk yazıları bu dergide yayınlanmıştır. 1986 yılında yayın hayatına başlayan Gelenek dergisinin yayın kurulunda ve bu dergi çevresinde oluşan hareketin önder kadrosu içinde yer almış, bu hareketin daha sonra partileşme süreçlerinde önce Sosyalist Türkiye Partisi, ardından Sosyalist İktidar Partisi'nde çeşitli görevler almıştır. Sosyalist İktidar Partisi 11 Kasım 2001 tarihinde Türkiye Komünist Partisi ismini aldıktan sonra bu partide Merkez Komitesi üyeliğini sürdürdü. TKP'nin bölünme sürecinde Komünist Parti kanadında yer aldı. Okuyan, partiyi çeşitli uluslararası toplantı ve etkinliklerde de temsil etti. Kemal Okuyan Ekim 2012-Haziran 2014 tarihleri arasında yayınlanan günlük gazete soL'un genel yayın yönetmenliğini yapmıştır.

Gündem Editörü - Osman DEMİR
Osman DEMİR
Gündem Editörü

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