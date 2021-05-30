CHP lideri Kılıçdaroğlu, Turgut Özal'ın ailesini ziyaret etti
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CHP lideri Kılıçdaroğlu, Turgut Özal'ın ailesini ziyaret etti

Haberler.com / Barış Yahya Çinçin - Haberler | Politika

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özal ailesinin evine gerçekleştirdiği ziyaretten ilk fotoğraflar geldi. Kılıçdaroğlu, merhum başbakanlardan Turgut Özal'ın eşi Semra Özal ve oğlu Ahmet Özal'la bir süre sohbet etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2 günden bu yana İstanbul'daki programına devam ediyor. Dün, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hem açılış hem de İstanbul'un fethinin yıl dönümü etkinliklerine katılan CHP lideri, TBMM Eski Başkanı Hüsamettin Cindoruk'u da ziyaret evinde ziyaret etti.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özal ailesine ziyaretinden ilk fotoğraflar geldi

ÖZAL AİLESİNE ZİYARET

Kılıçdaroğlu, İstanbul programının bugünkü kısmında ise merhum başbakanlardan Turgut Özal'ın ailesini ziyaret etti. Özal ailesinin Beşiktaş'taki evlerine giden Kılıçdaroğlu, Özal'ın eşi Semra Özal ve oğulları Ahmet Özal'la bir süre sohbet etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ziyaretinde Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat da yanında bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özal ailesine ziyaretinden ilk fotoğraflar geldi
CHP lideri Kılıçdaroğlu, Turgut Özal'ın ailesini ziyaret etti
Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret eden Kılıçdaroğlu, bir ziyaret de Ahmet Özal'a yapacak
Hüsamettin Cindoruk'u ziyaret eden Kılıçdaroğlu, bir ziyaret de Ahmet Özal'a yapacak
- Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
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