Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?" sözleri CHP'de rahatsızlık yarattı
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Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?" sözleri CHP'de rahatsızlık yarattı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin bir sonraki seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak tekrar adı geçen Abdullah Gül ismine gelen tepkilere "Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?" dedi. Bu sözler de parti içinde rahatsızlık yarattı.

18.08.2020 07:32 | Son Güncelleme: 18.08.2020 07:45

Muharrem İnce'nin parti içi muhalefette sesi yükseltmesinin ardından CHP'de şimdi de Abdullah Gül tartışması yaşanıyor. Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olarak adı geçen Abdullah Gül'le ilgili parti içindeki rahatsızlıklara "Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?" diye karşılık vermesi tepkileri artırdı.

Cumhuriyet gazetesinden İpek Özbey'e konuşan Kılıçdaroğlu, Abdullah Gül'le ilgili sorulan sorulara şu cevapları verdi:

- Kemal Bey, eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ile her hafta bir araya geliyor, uzun telefon konuşmaları yapıyormuşsunuz, gönlünüzdeki cumhurbaşkanı adayı da Abdullah Gül'müş, doğru mu?

Sayın Abdullah Gül, cumhurbaşkanıyken belli aralıklarla Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne davet eder, bizim gözümüzden Türkiye'yi ve Türkiye'nin sorunlarını dinlemek isterdi. Ben de aktarırdım, gizli kapaklı değildi zaten. Bir devlette olması gereken geleneği sürdürmek istiyordu. Neden? Çünkü cumhurbaşkanı devletin sigortasıdır, tarafsızlık için de yemin etmiştir. Cumhurbaşkanlığı'ndan ayrıldığı gün genel merkezimize geldi, vedalaştık, kendisini uğurladık. Herhangi bir kavgamız yok, yeri geldiğinde kendisini de eleştirdik, onu da söyleyeyim. Ayrıldıktan sonra en son kız kardeşimin vefatı dolayısıyla Sayın Gül aradı, başsağlığı dileklerini iletti. Kendisine teşekkür ettim. En son görüşme o zaman. "Her hafta görüşme" ve benzer iddiaları ortaya atanlar birilerinin kontrolü altında olan, ruhen de rahatsız şahsiyetler.

- Peki, aklınızdan cumhurbaşkanı adayı olarak hiç Abdullah Gül geçti mi?

Şöyle ifade edeyim: Bize gelen böyle bir şey yok. Nereden çıktı ben de bilmiyorum. Abdullah Gül, isterse cumhurbaşkanı adayı olabilir tabii. Kalkıp, "Olamazsın" diyemeyiz ki...

- Tabii olabilir de sizin partinizden olur mu?

Bu konuda bize gelen hiçbir şey yok. Olmayan bir konuda bir düşünce beyan etmemizin mantığı yok. Soru şu: Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?

- Abdullah Gül'den korktuklarını mı düşünüyorsunuz?

Ee, bu kadar gündeme getiriyorlarsa korkuyorlar demektir.

PARTİ İÇİNDE TEPKİLER ARTTI

Kemal Kılıçdaroğlu'nun dün yayınlanan bu sözlerinin ardından CHP'nin içinde AK Parti'nin cumhurbaşkanı adayı olarak daha önce seçilen ve Milli Görüş'ün yetiştirdiği önemli siyasetçilerden biri olan Abdullah Gül ismine karşı tepkiler arttı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'Abdullah Gül'den neden bu kadar korkuyorlar?' sözleri CHP'de rahatsızlık yarattı

Manşet

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