Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı, neden yok? Doya Doya Moda yeni jürisi kim?

TV8 ekranlarının sevilen yarışmalarından olan Doya Doya Moda'da bir veda yaşandı. Bunun üzerine izleyiciler Kemal Doğulu Doya Doya Moda'dan ayrıldı mı, neden yok? Doya Doya Moda yeni jürisi kim? gibi soruların cevaplarını merak etti.

TV8'de yayınlanan Doya Doya Moda programının jürleri Gülşah Saraçoğlu, Kemal Doğulu, Seray Sever ve Uğurkan Erez'dir. Jüriler arasında bulunan Kemal Doğulu programdan ayrılacağı yönünde haberler çıktı. Peki Kemal Doğulu neden ayrılıyor, Kemal Doğulu Doya Doya Moda'da yok mu?

KEMAL DOĞULU DOYA DOYA MODA'DAN AYRILDI MI?

Kemal Doğulu, Acun Ilıcalı'nın duyurduğu Exxen platformunda yeni bir projeye geçeceği için Doya Doya Moda programından ayrılıyor. Yeni projesini sosyal medya hesabından duyuran Kemal Doğulu 1 Ocak'ta başlamış olan Exxen'e geçecek.

Kemal Doğulu'nun yeni projesinin adı "Kemal Doğulu ile Büyük Değişim" olduğu düşünülüyor. İnstagram hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Kemal Doğulu ile Büyük Değişim

Size "Bu ben miyim" dedirtecek büyük değişimler için hazır mısınız?

Hikayelerinizle birlikte başvurularınızı bekliyoruz!"

DOYA DOYA MODA YENİ JÜRİSİ KİM?

Ekranların sevilen yarışması Doya Doya Moda'da Kemal Doğulu'nun yerine bir isim henüz gelmedi. Her gün birbirinden farklı isimler jüri koltuğunda oturuyor.