Keltepe Kayak Merkezinde altyapı çalışmaları Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Keltepe Kayak Merkezi yolunda başlanan altyapı ve yol genişletme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Karabük Valisi Fuat Gürel, İl Özel İdaresi ekipleri tarafından Keltepe Kayak Merkezi yolunda başlanan altyapı ve yol genişletme çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgiler aldı.

Keltepe Kayak Merkezi Alt Günübirlik Tesislerinde de incelemelerde bulunan Vali Gürel, beraberindeki İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Mehmet Uzun ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Coşkun Güven'e otopark alanının genişletilmesi, tuvalet ve mescit yapılması için gerekli çalışmaların yapılarak fizibilite raporlarının hazırlanması talimatını verdi.

Yapılan incelemelerin ardından kısa bir değerlendirmede bulunan Vali Gürel, "Keltepe Kayak Merkezini geçtiğimiz kış sezonunda günübirlik tesisler olarak hizmete aldık, hizmete aldığımız andan itibaren büyük bir rağbet gördü. Kış turizmi açısından bölgemizdeki en yeni tesis olma özelliğini gösterdi, ilimiz dışından ve çevre illerden de misafirler ağırladık. Kayak Merkezinin geçen yıl genişlettiğimiz 4 kilometrelik yolu ile köy geçişlerinde yapmış olduğumuz duvarlardan dolayı asfalt yapamadığımız 1,5 kilometrelik toplamda 5,5 kilometrelik yolun altyapısını hazırlayıp asfaltını yapacağız. Özel idare ekiplerimiz yolun altyapısın hazırlıyor. Bu işler bittiğinde yolun asfaltını yapıp hizmete sunacağız." diye konuştu.

"Zor günler geçirdiğimiz bu günlerde gerçekleştirdiğimiz bu çalışmayı oldukça önemsiyorum." diyen Gürel, şöyle devam etti:

"İl olarak koronavirüs salgını ile bütün gücümüzle mücadele ederken diğer taraftan projelerimizi de takip ediyoruz, üstünde çalışıyoruz. Güçlü bir devletiz, güçlü bir milletiz. Bir taraftan salgınla mücadele ederken bir taraftan da ilimiz genelinde yapılması gereken işleri takip ediyoruz. Kayak Merkezimizi sadece kış turizmi ile ilişkilendirmeyip tüm mevsim boyunca nasıl kullanabiliriz onun da çalışmasını gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda geçmiş sezonda yaşadığımız ve vatandaşlarımız tarafından bildirilen sıkıntıların tekrar yaşanmaması için tedbirler planlıyoruz."

Gürel, tesisin yapımında emeği geçen herkese de ayrıca teşekkür etti.

Kaynak: AA