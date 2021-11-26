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Kelkit ilçe merkezine inen kurt kameralara takıldı

İhlas Haber Ajansı / Recep Ergin - Haberler | Güncel

Kelkit ilçe merkezine inen kurt kameralara takıldı Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde dün gece yarısı caddede kameralara takılan kurt kısa süreli paniğe neden oldu.

GÜMÜŞHANE (İHA) - Kelkit ilçe merkezine inen kurt kameralara takıldı

GÜMÜŞHANE - Gümüşhane'nin Kelkit ilçesinde dün gece yarısı caddede kameralara takılan kurt kısa süreli paniğe neden oldu.

Özel bir firmada çalışan Aytekin Yılmaz tarafından kayıt altına alınan ve sosyal medya hesabından canlı olarak yayınlanan o anlarda kaldırımdaki kurdun kaçmaması dikkatlerden kaçmadı.

Araç içerisinden seslendikleri yabani kurdun tepki vermemesi, araçtan inmek isteyince gözden kaybolması ilginç bulunurken videonun altına yapılan yorumlarda aynı bölgede daha önce domuz sürüsünün de görüldüğü ifade edildi.

İlçeye adını veren Kelkit çayının kenarında KİPTAŞ Parkı ve Kaymakam Nuri Okutan Ortaokulu yolu, Müderris Osman Efendi Caddesinde kayda alınan video çok sayıda paylaşım ve beğeni aldı.

Arkadaşı araçtan inince kurdun dere yatağına kaçtığını anlatan Yılmaz, "Ben daha önceleri de yine burada kurda denk gelmiştim. Normalde sık kullanılan yol. Üniversite öğrencileri genelde orayı kullanıyor. Çok şükür kimseye denk gelmedi. Diğer arkadaşım araçtan inince hemen uzaklaştı zaten. Yalnız olsa saldırabilirdi. Bu bölgedeki yolları kullanan vatandaşlarımız özellikle geceleri dikkatli olmalı" ifadelerini kullandı.

Kelkit ilçe merkezine inen kurt kameralara takıldı

Kelkit ilçe merkezine inen kurt kameralara takıldı

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İhlas Haber Ajansı / Recep Ergin - Son Dakika Haberleri

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