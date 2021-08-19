Keles'te şarampole yuvarlanan kamyon ormanlık alanda alev adı
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Keles'te şarampole yuvarlanan kamyon ormanlık alanda alev adı

Keles'te şarampole yuvarlanan kamyon ormanlık alanda alev adı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Bursa'nın Keles ilçesinde bir kamyon, freninin boşalması sebebiyle şarampole yuvarlanarak ormanlık alanda alev aldı.

Bursa'nın Keles ilçesinde bir kamyon, freninin boşalması sebebiyle şarampole yuvarlanarak ormanlık alanda alev aldı.

Kaza, Keles-Kozağacı arasındaki yolda meydana geldi. Keles istikametine doğru yük taşıyan kamyon, freninin boşalması sebebiyle kontrolden çıktı. Sürücü son anda kendisini dışarı atarken, kamyon şarampole yuvarlanarak ormanlık alanda alev aldı. Kazayı gören vatandaşlar tarafından itfaiye ekiplerine haber verilmesi üzerine gelen ekipler kamyondaki yangına müdahale etti. Alevler ormanlık alana sıçramadan itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. - BURSA

Keles'te şarampole yuvarlanan kamyon ormanlık alanda alev adı
Keles'te şarampole yuvarlanan kamyon ormanlık alanda alev adı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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