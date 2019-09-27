Gönüllerde taht kuran Başkan Şayir, kelebek hastası Hamza'nın hayali gerçek oldu

27.09.2019 12:05

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, kelebek hastası olan Hamza Kaya'nın hayalini gerçekleştirdi ve minik Beşiktaş taraftarının futbolcularla tanışmasını sağladı.

MİNİK NEVZAT'LA TESİSLERE GİTTİ

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir, ilçede yaşayan ve kelebek hastası olan Hamza Kaya ile birlikte Ümraniye Nevzat Demir Tesisleri'nde Beşiktaşlı futbolcularla ve teknik heyet ile bir araya geldi.

"HAMZA AKLIMIZDAYDI"

Hamza'ya seçim dönemlerinden söz verdiğini belirten Başkan Hamza Şayir, "Kardeşimizin hayalinin Beşiktaşlı futbolcularla bir araya gelmesi olduğunu öğrendik. Biz notumuzu almıştık Hamza kardeşimizin hayalini nasıl gerçekleştiririz diye düşündük. Daha sonra seçimlere girdik, kazandık. Hamza aklımızdaydı. Ona gittik ve sürpriz yaptık. Buradan Beşiktaş yöneticilerine ve emek verenlere teşekkür ederim. Bugün onun mutluluğunu beraber yaşamanın sevincini yaşadık" dedi.

"BAŞKANIM HAYALİMİ GERÇEKLEŞTİRDİ"

Hamza Kaya ise çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Benim en büyük hayalim futbolcularla tanışmaktı. Başkanım bu hayalimi gerçekleştirdi. Ona teşekkür ediyorum. Çok mutluyum. Bana top hediye ettiler. Çok teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA