Kelebek'e 6 ödül! - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kelebek'e 6 ödül!

Hürriyet - Haberler | Magazin
Kelebek'e 6 ödül!

Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından 25'incisi düzenlenecek olan Altın Objektif Ödülleri'ni kazanan isimler belli oldu.

Magazin Gazetecileri Derneği (MGD) tarafından 25'incisi düzenlenecek olan Altın Objektif Ödülleri'ni kazanan isimler belli oldu.

Hürriyet Gazetesi Kelebek Eki, altı ödülle zirvede yer aldı. Haber dalında İsmail Bayrak, "Ozan Güven sevgilisini darp etti" ve "Boşanma sebebi Hadise mi?" haberler iyle iki kere ödüllendirilirken, Mehmet Üstündağ, "Emina'dan Mustafa Sandal'a haciz şoku" haberiyle ödüle layık görüldü.

Fotoğraf dalında, "Aşk Çeşme'si" haberindeki fotoğraflarıyla Deniz Boy ödüllendirilirken; röportaj dalında ise Anthony Hopkins ve Denzel Washington röportajlarıyla Barbaros Tapan iki kere ödüle layık görüldü.

KUTLAMA MESAJI

Turkcell ana sponsorluğunda, CVK Park Bosphorus Hotel İstanbul ev sahipliğinde 27 Eylül Pazartesi akşamı düzenlenecek olan gala gecesinde basın meslek ödüllerinin yanı sıra tiyatro, müzik, sinema ve TV dünyasının en iyileri de ödüllendirilecek.

Hakan Bilgin ve Özge Özder'ın sunacağı tören öncesi bir açıklama yapan Magazin Gazetecileri Derneği Başkanı Okan Sarıkaya, "Magazin dünyasına damga vuran haberler e imza atan meslektaşlarımızı belirledik. 30 arkadaşımız mesleki ödüle layık görüldü. Her birini bu çalışmalarından dolayı MGD yönetimi olarak kutluyor, başarılarının artarak devam etmesini diliyoruz" dedi.

Çift Oscarlı aktör Denzel Washington, Barbaros Tapan'la yaptığı röportajda yönetmenlik deneyimlerini anlatmıştı. Anthony Hopkins, Barbaros Tapan'a verdiği röportajda yaşlanmakla ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

Anthony Hopkins, Barbaros Tapan'a verdiği röportajda yaşlanmakla ilgili çarpıcı açıklamalar yapmıştı.

Mehmet Üstündağ, köşesinde yazdığı "Emina'dan Mustafa Sandal'a haciz" haberiyle ödüle layık görüldü.

Çift Oscarlı aktör Denzel Washington, Barbaros Tapan'la yaptığı röportajda yönetmenlik deneyimlerini anlatmıştı.

Tüm Türkiye, Ozan Güven'in sevgilisi Deniz Bulutsuz'u darp ettiğini İsmail Bayrak'ın haberinden öğrendi.

Gündeş'in boşanma dilekçesinde yer alan ihanet iddialarındaki o ismin Hadise olduğu bu haber le ortaya çıkmıştı.

Deniz Boy, Burçin Terzioğlu haberiyle fotoğraf ödülünü kazandı.

Hürriyet - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu
Magazin Göksel Mehmet Ali Erbil
Spor Namaz Vakitleri Emmanuel Macron Mesut Özil Şenol Güneş Burak Elmas Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Namaz Vakitleri Ziya Selçuk Vladimir Putin Antonio Guterres Hava Durumu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kelebek'e 6 ödül! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.09.2021 09:23:31. #1.12#