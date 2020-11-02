Kek tarifleri! En basit kek tarifleri nasıldır? Kolay kek tarifleri? Yapımı kolay kek tarifleri?

5 çaylarının vazgeçilmezi ve herkes tarafından sevilerek tüketilen kek, hem yapımı basit hem de oldukça pratik bir günlük yiyecek olarak karşımıza çıkıyor. Kek tarifleri ise oldukça geniş bir kesim tarafından sık sık aranıyor. Peki, en basit kek tarifleri nasıldır? Kolay kek tarifleri? Yapımı kolay kek tarifleri?

Kek tarifi denildiğinde genelde annelerimizin yaptığı ve hem kolay hem çabuk pişirilen hem de harika kabaran kekler aklımıza gelir. Kek tarifleri b yüzden annelerden çocuklarına geçen bir hazine gibidir. Peki, en basit kek tarifleri nasıldır? Kolay kek tarifleri? Yapımı kolay kek tarifleri?

KEK TARİFLERİ

YApımı kolay, pratik ve oldukça doyurucu pek çok kek tarifini sizin için derledik. şİmdidien afiyet olsun.

HURMALI ŞEKERSİZ KAKAOLU KEK

Hurma rafine şeker kullanmak istemeyenler için harika bir seçenek olarak karşımıza çıkıyor.

Malzemeler:

14 adet hurma

1 adet muz

2 adet yumurta

1 su bardağı un

4 yemek kaşığı tereyağı

Yarım su bardağı süt

2 yemek kaşığı zeytinyağı

4 yemek kaşığı kakao

Yarım su bardağı iri dövülmüş fındık

1 çay kaşığı vanilya özütü

Yarım paket kabartma tozu

Yapılışı:

Çekirdeklerini çıkarıp doğradığınız hurmaları yarım çay bardağı sıcak suda 10 dakika bekletin.

Ardından blender'dan geçirip püre haline getirin.

Muzu da ezip aynı şekilde püre haline getirin ve kenara alın.

Yumurtaları derin bir kasede güzelce çırpın.

İçine zeytinyağı ve tereyağını ekleyin ve çırpmaya devam edin.

Sütü, hurmaları ve muzu da karışıma ilave edin ve karıştırın.

Fındık, vanilya özütü, kabartma tozu, un ve kakaoyu da ekleyip harmanlayın ve kek hamuru kıvamı elde edin.

Keki yağlanmış ve unlanmış kalıba dökün ve önceden 180 derecede ısıtılmış fırında pişirin.

Kekinizin içi hafif nemli kalmalı. Soğuyunca dilimleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun…

İKİ MALZEMELİ PRATİK KEK

Oldukça pratik hazırlaması çok çok kolay ve bir o kadar da seveceğiniz bir kek tarifi ile karşınızdayım.

Malzemeler:

4 adet yumurta

200 gram fıstık ezmesi

Yapılışı:

Yumurtaları derin bir karıştırma kabına tek tek kırın. Yumurtaları mikser yardımıyla, yüksek devirde iyice köpürüp beyaza yakın bir renk alana kadar çırpın. Oda sıcaklığında beklettiğiniz fıstık ezmesini ayrı bir karıştırma kabına alın. Fıstık ezmesini azar azar eklediğiniz çırpılmış yumurtalarla birlikte karıştırın. Bu aşamada mikser yerine spatula ya da tahta bir kaşık kullanın. Hazırladığınız kek karışımını yağlı kağıt serili fırın tepsisine boşaltın. Üzerini bir spatula yardımıyla düzeltin. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında 20 dakika kadar pişirin. Ilınması için bir süre oda ısısında beklettiğiniz keki, dilimledikten sonra sevdiklerinizle paylaşın.

İKİ RENKLİ KOLAY KEK TARİFİ

Yapımı kolay tadı nefis görüntüsü ondan da nefis kek tarifi.

Malzemeler:

2 adet yumurta,

1 su bardağına yakın süt veya yoğurt,

1 paket kabartma tozu (10 gr),

1 paket vanilya (5 gr),

1 su bardağı toz şeker ya da 1,5 su bardağı şeker,

1 çay bardağı sıvı yağı,

2 su bardağı elenmiş un,

1 yemek kaşığı kakao

Yapımı:

Bir kaba yumurtaları ve şekeri koyup iyice çırpalım. Üzerine sıvı yağı ve sütü ilave edip çırpalım. Sonra kabartma tozunu, vanilyayı ve unu ilave edip karıştıralım. Hamurun bir kısmı biraz daha fazla olacak şekilde iki ayrı kaba ayıralım. Az olan hamurun içine kakaoyu ilave edip karıştıralım. Yağlanmış kek kalıbına önce kakaolu hamuru döküp eşit şekilde yayalım. Kakaolu hamurun üzerine sade hamuru döküp dikkatlice eşit şekilde yayalım.Önceden ısıtılmış 170° fırında kürdan temiz çıkana kadar pişirelim. Soğuyan keki servis tabağına ters çevirelim. Keki dilimleyip servis yapın.

BLONDİE KEK

Bildiğimiz brownie'nin sarışın akrabası olan bu keki oldukça seveceksiniz.

Malzemeler:

100 gram tereyağı

Yarım su bardağı toz şeker

2 adet yumurta

1 su bardağı un

1 paket vanilya

1 çay kaşığı kabartma tozu

2 yemek kaşığı filtre kahve

1 su bardağı damla çikolata ya da fındık

Yapılışı:

Tereyağını eritip derin bir kaseye alın. Şekeri ekleyip eriyene kadar çırpın. Ardından yumurtaları ekleyip çırpmaya devam edin. Un, vanilya, kabartma tozu ve kahveyi ayrı bir yerde harmanladıktan sonra sıvı malzemelere ekleyin. Mikserin düşük hızıyla çırparak homojenleşmesini sağlayın. Ardından damla çikolatayı ekleyip karıştırın. Kare fırın kabına pişirme kağıdı serin ve kek hamurunu kalıba dökün. Fırını 170 derecede ısıttıktan sonra keki fırına verin. 25 dakika kadar pişirdikten sonra keki fırından alın. Ilınmasını bekledikten sonra dilimleyip servis edin.

YOĞURTLU KEK

Bir dilim üstüne birkaç dilim daha isteyeceğinizin garantisini veriyoruz.

Malzemeler:

3 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1 su bardağı yoğurt

1 çay bardağı sıvı yağ

1 paket vanilin

3 su bardağı un

1 paket kabartma tozu

Yapılışı:

Derin bir kabın içerisine yumurtaları kırın ve üzerine toz şeker ekleyin. Mikser yardımıyla ya da tel çırpıcıyla güzelce çırpmaya başlayın. Bu karışımın içerisine sıvı yağ, yoğurt ve vanilini ekleyerek biraz daha çırpın. Ardından un ve kabartma tozunu eleyerek harca ekleyin ve spatula ile güzelce karıştırın. Unu da harca güzelce yedirdikten sonra yağlanmışbir kek kalıbına aktarın. 180 derecede önceden ısıtılmış fırına kekinizi verin ve yaklaşık 45 dakika sonra içi iyice piştikten ve tam kıvamında kabardıktan sonra çıkarıp oda sıcaklığında dinlendirin. Oda sıcaklığında dinlendirdikten sonra dilimleyerek servis edin.

BASİT ÜZÜMLÜ KEK TARİFİ

Hem yapımı basit hem kezzeti yerinde bir üzümlü kek.

Malzemeler:

3 adet yumurta

1,5 şişe soda

1,5 su bardağı toz şeker

1 su bardağı sıvı yağ

1 paket kabartma tozu

3,5 su bardağı un

1 avuç kuru üzüm

2 paket vanilya

Yapılışı:

Bir kabın içine yumurtaları kırın, üzerine toz şeker ilave edin ve güzelce çırpın. Ardından sıvı yağ, soda, vanilyayı ekleyin. Biraz karıştırdıktan sonra un ve kabartma tozunu ilave edin. Güzelce çırpın. Son olarak isteğe bağlı olarak kuru üzümlerinizi ilave edin. Spatula yardımıyla güzelce karıştırın. Yağlanmış kek kalıbına kek harcınızı aktarın ve 180 derecelik fırında 30-35 dakika kadar pişirin. İçinin piştiğinden emin olunca çıkarıp oda sıcaklığında dinlendirin.

ZEBRA KEK

Yapımı oldukça pratik ama fazlaca uğraşılmış duran bu keki denemelisiniz.

Malzemeler:

4 adet yumurta

Yarım su bardağı sıvı yağ

1 su bardağı soda

1,5 su bardağı toz şeker

2 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

2,5-3 su bardağı un

2 yemek kaşığı kakao

Yapılışı:

Yumurtaları derin bir kasede çırpın. Toz şekeri ekleyip şeker eriyene ve krema kıvamına gelene kadar çırpın. Ardından sıvı yağ ve sodayı ekleyip hamuru çırpmaya devam edin. Kabartma tozu ve vanilyayı da ekleyin.

Ardından kıvamı çok koyu olmayacak şekilde karıştıra karıştıra unu ekleyin.

Hamur kıvamını alınca ikiye bölün, yarısına kakaoyu ekleyip harmanlayın. Kek kalıbınızı güzelce yağlayın. Hamurları bir kepçe beyaz, bir kepçe kakaolu olacak şekilde sırayla kalıba doldurun. Her iki harç da tükendiğinde dilerseniz bir tahta çubukla hamurda çizgiler yapın dilerseniz olduğu gibi bırakın. Fırını 170 dereceye ayarlayıp ısıttıktan sonra keki fırına verin.

35-40 dakika içinde kekiniz hazır olacaktır. Fırından alıp oda sıcaklığına gelmesini bekledikten sonra dilimleyip servis edebilirsiniz.

PORTAKALLI KEK

Hem mayhoş hem tatlı bir tarif...

Malzemeler:

3 adetyumurta

1 su bardağıtoz şeker

1 su bardağıportakal suyu

1 su bardağısüt

1/2 su bardağısıvı yağ

3 su bardağıun

1 paketkabartma tozu

1 yemek kaşığırendelenmiş portakal kabuğu

2 paketvanilya

Yapılışı:

3 adet yumurtayı 1 su bardağı toz şekerle birlikte güzelce çırpın. Ardından yarım su bardağı ayçiçek yağı, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı portakal suyunu ve portakal kabuğunu ekleyin. Çırpmaya devam edin. 3 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu ve 2 paket vanilyayı eleyerek harca ekleyin. Kıvam alana kadar çırpın. Yağlanmış kek kalıbına harcı aktarın. 180 derecede önceden ısıtılmış fırında kontrollü olarak 35 dakika pişirin. Oda sıcaklığında soğuttuktan sonra kalıptan çıkarıp dilimleyerek servis edin.

ISLAK KEK TARİFİ

Hem basit hem lezzetli bir kek tarifi...

Malzemeler:

2 adet yumurta

1 su bardağı toz şeker

1/2 su bardağı ayçiçek yağı

1 su bardağı süt

2 yemek kaşığı kakao

1 su bardağı un

1/2 paket kabartma tozu

1 paket vanilya

Yapılışı:

Yumurtaları bir kaba kırın ve üstüne şekeri ekleyin. Bir mikser yardımıyla köpük köpük olana deki, yaklaşık 5 dakika boyunca çırpın. İçine sıvı yağı, sütün yarısını ve kakaoyu ekleyin ve tekrar karıştırın. Kalan yarım bardak sütü bir kenara ayırın. Hazırladığınız bu karışımdan da ½ su bardağı kadarını bir kenara ayırın. Kalan karışıma unu, kabartma tozunu ve vanilyayı ekleyin ve 2 dakika daha mikserle çırpın.

Hazırladığınız kek hamurunu, sadece dibini yağladığınız kare bir fırın kabına boşaltın. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 20 dakika pişirin.

Keki fırından aldıktan sonra dilimleyin ve bir kenara ayırdığınız kakaolu karışımla, kalan sütü birletirip, karıştrın ve sıcak kekin üstüne gezdirin. Gezdirirken tüm kekin ıslanmasına dikkat edin. Kek, tüm sıvıyı çekip, soğuduktan sonra, üstünü Hindistan cevizi ile süsleyerek servis edin.