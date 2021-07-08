Kefaret yeni bölüm ne zaman? Kefaret 33. bölüm fragmanı izle! Kefaret 34. fragmanı yayınlandı mı?

Ekranları sevilen dizisi Kefaret bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kefaret dizisi izlemek isteyen izleyiciler Kefaret yeni bölüm ne zaman, Kefaret 33. bölüm fragmanı izle! Kefaret son bölümde neler oldu, şeklinde aramalar yapıyor. İşte, detaylar...

Diziseverlerin merakla beklediği Kefaret bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Kefaret dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Kefaret yeni bölüm ne zaman, Kefaret Kefaret 33. bölüm fragmanı izle, Kefaret 34. fragmanı yayınlandı mı, Kefaret yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor. İşte, haberler.com sayfasında bulabileceğiniz tüm detaylar…

KEFARET YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Sinan Zeynep ile arasını düzeltmek için uğraşır. Ahmet çocukları kamp tatiline götürür. Münevver Deniz ile Kıraç'ın yeni bir aşka yelken açtıklarından habersiz bir şekilde aşkına karşılık bulmak için çırpınır. Meltem yuva açılışı için son rötuşları yapar. Can babasını Arzu ile olan ilişkisi hakkında sıkıştırır. Fulya hamile olduğunu öğrenir…

KEFARET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Sinan, Nilay'ın intiharından kendini sorumlu tutmakta, giderek kabuğuna çekilmektedir. Zeynep, Sinan'ın toparlanması için elinden geleni yapar ancak ipler hızla kopma noktasına gelir. Fulya'nın gizli kahramanlıkları Emre ile aralarının iyice açılmasına yol açar. Münevver kalbini yuvada birlikte çalıştığı genç yakışıklı şefe kaptırır…

KEFARET YENİ BÖLÜM FRAGMANI İZLE!