Kefaret yeni bölüm canlı izle! Kefaret hangi gün, hangi kanalda? Kefaret yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Kefaret son bölüm tek parça izle!

Yayınlandığı ilk günden beri kendi kemik izleyici kitlesini oluşturan Kefaret dizisi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Başrolleriyle oldukça dikkat çeken Kefaret yeni bölüm canlı izle! Kefaret 4. bölümde neler olacak? Kefaret 3. bölümde neler oldu? Kefaret yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Kendi izleyici kitlesini oluşturan ve oldukça dikkat çeken konusu ile sevilen Kefaret yeni bölüm izle! Kefaret 3. bölümde neler olacak? Kefaret 2. bölümde neler oldu?

KEFARET 3. BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep, 5 yıldır aradığı kızını hiç beklemediği bir anda karşısında bulmanın şokunu yaşarken, Ahmet'in dağılmış ailesini bir araya getirme çabaları Meltem'in verdiği büyük bir haberle suya düşer. Ölüm döşeğinde olan Sabri suçunu itiraf eder ancak Sude'nin ruh sağlığı için birkaç yıl daha kaçırıldığını asla bilmemesi gerekmektedir. Sabri, arkasında dudak uçuklatan bir servet ve kimsesiz bir çocuk bırakırken, Sinan ve Zeynep, Sude'ye durumu nasıl açıklayacaklarını bilemez haldedir. Sinan'ı ise çok daha büyük bir sorun beklemektedir.

KEFARET YENİ BÖLÜMDE (4. BÖLÜMDE) NELER OLACAK?

Zeynep'in gözaltına alınması sonrası Sude ile baş edemeyen Sinan ablasını yardıma çağırır. Ancak bunun çok kötü bir fikir olduğunu anlaması uzun sürmeyecek, Münevver, Sude'nin psikolojisini alt üst edecektir. Ahmet, Zeynep'i emniyetten çıkartır ve karşılığında eski evlerinde baş başa bir zaman geçirmelerini ister. Böylece ilişkilerini onarmak için bir şansları olacaktır. Zeynep'in bunu reddetmesi Ahmet'i çileden çıkartacak ve Zeynep için kâbus gibi bir gece başlayacaktır. Münevver ise yakınlaşmaya başlayan Sinan ve Zeynep'i ayırmak için zaten çok sarsılmış olan küçük Sude'yi daha da üzecek hazırlıklar içindedir.

KEFARET YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kefaret dizisi bu akşam 4. bölümüyle ekranlara geliyor. 5. bölüm fragmanı dizinin bitimi sonrası yayınlanacak.