Kefaret yeni bölüm canlı izle | Kefaret 16. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Yayınlandığı ilk günden beri kendi kemik izleyici kitlesini oluşturan Kefaret dizisi hakkında merak edilenleri sizler için derledik. Başrolleriyle oldukça dikkat çeken Kefaret yeni bölüm canlı izle! Kefaret 15. bölümde neler olacak? Kefaret 16. bölümde neler oldu? Kefaret yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

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KEFARET 14. SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Zeynep bir yandan anne ve baba hasreti çeken Cansu'nun isyanıyla başa çıkmaya çalışırken diğer yandan da devlet korumasına alınmak istenen Sude'nin hukuki sorunlarıyla uğraşmaktadır. Zeynep, Sinan'ın kendisiyle evlenip Sude'nin koruyucu ailesi olma planlarından Avukat Buket'in telkinleriyle vazgeçtiğini öğrenip iyice çileden çıkar. Arzu, Cansu'ya ulaşabilmek amacıyla Ahmet'i baştan çıkarabilmek için her yolu denerken Meltem de boş durmayıp savcılığa Zeynep'in sahtekarlık yaparak Sabri'nin mirasına konduğu yönünde bir ihbarda bulunur. Açılan soruşturma nedeniyle bütün paralarına el konan Zeynep zor günler yaşarken Ahmet hasret çeken Cansu ve Arzu'yu gizlice görüştürmeye karar verir.

KEFARET 15. YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Polis baskınını önceden haber alan Arzu kayıplara karışırken Ahmet, Sinan tarafından gözaltına alınıp emniyete götürülür. Sude yeni yuvasına alışmaya çalışırken Zeynep kızı geri alabilmek için hukuki bütün yolları denemeye karar verir ancak koruyucu anne olma başvurusu reddedilir. Emniyette Arzu'nun Cansu'yu yurt dışına kaçırma planları yaptığını öğrenen Ahmet çok öfkelenir.Arzu aşklarını doludizgin yaşadıklarını düşünürken Ahmet için geri sayım başlamıştır.

KEFARET 16. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin yeni bölümü bu akşam ekranlara gelecek sonrasında yeni bölüm fragmanı yayınlanacak.

KEFARET OYUNCULARI KİMLER?

Ana karakterler:

Zeynep (Nurgül Yeşilçay)

Sinan Başkomiser (Mert Fırat)

Ahmet Çınarlı (Yurdaer Okur)

Nil (Ege Kökenli)

Yardımcı karakterler:

(Lavinya Ünlüer)

(Göktan Oktay Göztepe)

KEFARET HANGİ ROMANDAN UYARLANMADIR?

Kefaret, 25 Film imzalı, yönetmeliğini Mesude Erarslan'ın yaptığı, Mahinur Ergün'ün senaryosunu kaleme aldığı dram türündeki Türk yapımı televizyon dizisi. Zülfü Livaneli'nin Konstantiniyye Oteli romanından uyarlanmıştır.