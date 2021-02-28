Kefaret Sude kimdir? Kefaret'te Zeynep'in kızı Elif kimdir? Lavinya Ünlüer kaç yaşında?

Ekranların yeni dizlerinden olan Kefaret dizisinde merak edilen isimlerden biri Sude oluyor. Kefaret'te Zeynep'in kızı olan Elif Sude adıyla bilinen Lavinya Ünlüer kimdir?

Pazar akşamları Fox TV de yayınlanmaya devam ederken dizide rol alan çocuk oyuncu merak edildi. Kefaret dizisinde Sude ve Elif isimleri ile bilinen Lavinya Ünlüer kimdir?

KEFARET SUDE KİMDİR?

Kefaret dizisi 25 Film imzalı olarak yayınlanırken başrollerinde Nurgül Yeşilçay, Mert Fırat, Yurdaer Okur, Özge Özacar, Ege Kökenli, Efe Deprem ve Mine Kılıç yer alıyor. Kefaret dizisinde Elif ilk bölümde kaçırılmıştı. 3 yaşındayken kaçırılan Elif 5 yıl aradan sonra bulunuyor. Elif ailesi ile birlikte okula giderken benzin istasyonunda kaçırılıyor. Abisi ile arabada otururken tuvaletim var diyerek arabadan inen 3 yaşındaki Elif kaçırılıyor ve yıllarca bulunamıyor.

Zeynep kızını arıyor 5 yıl boyunca. İntihar edeceğim diye binanın üstüne çıkınca da Elif'i kaçırıp kendi çocuğu gibi büyüten Sabri insafa gelip Zeynep'e söylüyor. Sabri Elif'i alıp ölen kızı Sude'nin yerine koyar ve onu kendi kızı gibi büyütür. Zeynep kızı Elif'i buluyor ancak Zeynep artık 8-9 yaşında bir kızdır ve ona gerçekleri anlatmak kabullendirmek kolay değildir. Babası zannettiği insan babası değildir. Annesi yokken birden bire annesi olmuştur. Üstelik adını bile Sude zannetmektedir. Kefaret dizisinde Sude gerçek adına hayatına kavuşmaya başlasa daBu yüzden Elif büyük bir duygu değişikliği yaşar duruma alışması zaman alacaktır.

LAVİNYA ÜNLÜER KİMDİR?

3 Haziran 2011'de İstanbul'da doğan oyuncu, çocuk yaşlardan itibaren kamera karşısındadır. Lavinya Ünlüer 3 yaşındayken ilk kez Bana Sevmeyi Anlat dizisiyle kameraların karşısına geçmiştir. Ufak Tefek Cinayetler dizisinde Mila rolüyle meşhur oldu. Benim Tatlı Yalanım dizisinde Kayra karakterine hayat verdi. Şimdilerde 9 yaşında olan Lavinya Ünlüer küçük yaşına rağmen bir çok dizi filmde rol almıştır.

Lavinya Ünlüler'in Rol Aldığı Dizi Filmler;

Bana Sevmeyi Anlat,

Ufak Tefek Cinayetler- Mila,

Benim Tatlı Yalanım- Kayra,

Kefaret- Elif rollerini oynamıştır.