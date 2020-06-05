Kedinin patisiyle oynadığı yılan otomobile girdi, çıkarılamadı
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Kedinin patisiyle oynadığı yılan otomobile girdi, çıkarılamadı

ANTALYA'da, kedinin patisiyle oynadığı yılan, park halindeki otomobilin motor bölümüne girdi.

Kedinin patisiyle oynadığı yılan otomobile girdi, çıkarılamadı
05.06.2020 15:48 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:52

ANTALYA'da, kedinin patisiyle oynadığı yılan, park halindeki otomobilin motor bölümüne girdi. Aracına binemeyen B.K.'nin ihbarı üzerine gelen itfaiye ekipleri, tüm uğraşlarına rağmen yılanı olduğu yerden çıkaramadı.

Kepez ilçesi Altınova Mahallesi'nde müstakil evin bahçesinde ortaya çıkan yılan, bir kedi tarafından görüldü. Kedinin bir süre patisiyle oynadığı yılan, park halinde bulunan otomobilin motor bölümüne girdi. Otomobili çalıştıran B.K. bir süre kaçmasını bekledi. Ancak, çıkmayınca 112'yi aradı. İhbarın ardından olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa süre içinde adrese gelen ekipler, yılanı çıkarmak için seferber oldu. Ekipler, önce motoru çalıştırıp, sıcak nedeniyle çıkmasını bekledi. Daha sonra ise el feneriyle motor bölümünde yılanı aradı. Ekiplerin 30 dakikalık uğraşına rağmen yılan, olduğu yerden çıkarılamadı. İtfaiye ekipleri adresten ayrılırken, sürücü B.K. ise bir süre aracı kullanmayacağını söyledi.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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