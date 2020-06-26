Kedilerin ömrü kaç yıldır? Dünyanın en yaşlı kedisi kaç yaşındadır?
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kedilerin ömrü kaç yıldır? Dünyanın en yaşlı kedisi kaç yaşındadır?

Kedilerin ömrü kaç yıldır? Kedilerin ömrünü uzatmak için neler yapılabilir? Kedilerin tarihiDünyanın en yaşlı kedisi kimdir? Kedi ırkları nelerdir? Kedilerin tarihi ve kediler hakkında bilinmeyenler haberimizde

Kedilerin ömrü kaç yıldır? Dünyanın en yaşlı kedisi kaç yaşındadır?
26.06.2020 14:14 | Son Güncelleme: 26.06.2020 14:18

Kedi tarihi 9500 yıl öncesine dayanmaktadır. Sevimli ve sadık olan kediler, Mısır'da kutsal sayılmaktadır. 38 yaşına kadar yaşayan Creme Puff isimli kedidir. Beslenme koşulları, temizlik, sağlık sorunları, bakımı ve yaşadığı ortam kedilerin ömür sürelerini belirler. Araştırmalar sonucunda elde edilen bulgulara göre kedi ömrü ortalama 12-18 yıl arasında değişmektedir.

KEDİLERİN TARİHİ

Kedi tarihi hakkında çok bilgi söz konusu değildi fakat 2004 yılında yapılan arkeolojik kazılar sonucunda kedi tarihi hakkında bilgilere ulaşıldı. Kıbrıs'ta 9500 yıl öncesine ait kedi mezarlığına ulaşıldı. Bir insan yanına gömülmüş kedi, arkeolojik bakımından oldukça önemlidir. Bu kazıdan önce 400 yıl önce evcilleştiği düşünülen kedi, sadece mısır için önemli değil diğer kültürler içinde önemli olduğunu kanıtlamıştır. Defin şekli ile evcil kedi olduğu düşünülmektedir. Kedilerin Mısır topraklarda bulunmasının nedenleri arasında yaşanan fare sorunu yer almaktadır. Zamanla sorun çözüldü ve kedi ile insanlar arasında güçlü bağ oluştu. Evcilleşmeye başlayan kediler, insanlar arasında oldukça önemli hale geldi Öyle ki insanlar kedilere tapmaya başladı. Mısırlılar kedilerinin ölümleri üzerine derin bir yasa girdiler. Kediler ölümlerinden sonra mumyalandı ve kutsal yeraltı mezarlarında saklandı.

Ortaçağ'da ise durum tam tersiydi. Kediler lanetli olarak görülüyor. İnsanlar arasında dişlerinde zehir olduğu ve tehlike saçtığı yayılmaya başladı. Bu dönemde kediler zorbalık ve işkence ile karşılaştı. Meydana gelen veba salgını kedilerin dönüm noktası oldu. Veba saçan fareleri öldüren kediler, kahraman konumunda olmaya başladı. Çoğu hayvanın ataları arasında büyük farklar vardır. Büyük değişime uğrarlar. Kediler için tam tersidir. Kediler çok az değişikliğe uğramış, günümüzdeki halleri ile ataları arasında ufak farklara vardır. Kedi Sözcüğü arapçadan Türkçeye geçmiştir.

Kedilerin ömrü kaç yıldır? Dünyanın en yaşlı kedisi kaç yaşındadır?

KEDİLERİN ÖMRÜ KAÇ YILDIR?

Kediler kaç yıl yaşar? Kedİ ömrü ne kadardır? gibi sorular sıkça sorulmaktadır. Kedilerin yaşam süreleri beslenmelerine, yaşadıkları ortama, bakıma ve ırk özelliklerine değişim göstermektedir. Kesin bir süre zarfı verilememektedir. Sokakta yaşayan ve ev kedisi arasındaki farklar göz önüne alındığında net bir süre söylenemez.

Ortalama sürelere bakıldığında 12-18 yıl değişmemektedir. Yukarıda belirtilen sebeplere bakıldığında bu sürede değişimler görülür. Genelleme yaptığımız aynı ırktaki kediler, farklı yaşam koşullarına sahip olduğu için ömür süreler faraklı olacaktır.

Kedilerin ömrü kaç yıldır? Dünyanın en yaşlı kedisi kaç yaşındadır?

KEDİLERİN ÖMRÜNÜ UZATMAK İÇİN NELER YAPILABİLİR?

Kedilerde insanlar gibi belli hastalıklara sahiptir. Bu yüzden sağlık problemleri için düzenli olarak veteriner hekime başvurulmalıdır. Günlük bakımlar ihmal edilmemeli, düzenli tüy temizliği yapılmalıdır. Kedi mamaları dikkatli seçilmeli, uygun miktarda verilmelidir.

Kedilerin ömrü kaç yıldır? Dünyanın en yaşlı kedisi kaç yaşındadır?

KEDİLER HAKKINDA İLGİNÇ BİLGİLER

-Kediler ve köpekler bir arada yaşayabilirler

-Kedilerin beyni köpek beyninden büyüktür.

-Kısa süreli hafızaları iyidir.

-Hastalık konusunda insanlara çok benzerler.

-Üzerlerinde bulunan benekler atalarında onlara mirastır.

-Tatlı sevmez ve yiyemezler.

-Süt vermekten vazgeçin. Çünkü laktoza alerji,leri vardır.

-Dünyanın en uzun kedisi 1.23 metre boyundadır.

Kedilerin ömrü kaç yıldır? Dünyanın en yaşlı kedisi kaç yaşındadır?

-yetişkin olan kedinin 30 dişi vardır.

-Kadıköy'de kedi heykeli bulunmaktadır.

-Eski Mısır'da kedi kutsal kabul edilirdi.

-Kediler çok uzağa gidemez.Dönebilecekler kadar uzaklaşırlar.

-Karanlıkta insanlardan daha iyi görürler.

-9 canlı tabirini hak ediyorlar. 230 metre yükseklikten düşüp ölmezler.

- Mısır'da kediye"mau" denilirdi.

-Kediler insan sesini tanır.

-Bilinenlere göre tek doğumda 19 yavru doğurabilen kedi, kayıtlara geçmiştir.

-Kedi patilerinden terler.

Kedilerin ömrü kaç yıldır? Dünyanın en yaşlı kedisi kaç yaşındadır?

DÜNYANIN EN YAŞLI KEDİSİ KAÇ YAŞINDADIR?

İngiltere'de yaşayan Rubble isimli kedi şuanda 32 yaşında ve dünyanın en yaşlı kedi unvanının sahibi.İnsan yaşı ile karşılaştırdığımızda 137 yaşına tekabül eden erkek kedinin sağlık sorunu bulunmamakta. Veteriner kayıtları baz alınarak belirlenen kategoride, Maine Coon cinsi kedi ilk sırada yerini almaktadır. 2018 yılında yaşını parti ile kutlayan kediye, ücretsiz check up hediye edildi. 50 yaşındaki sahibi Heritage, Rubble'nin kendisinin en yakın arkadaşı olduğunu söyledi. Sadece kan basıncı problemi olduğunu onun dışında herhangi bir sağlık sorunu olmadığını dile getirdi.

Yaşamayan fakat gelmiş geçmiş dünyanın en yaşlı kedisi, ABD'nin Texas eyaletinde yaşayan Creme Puff isimli kedi 3 Ağustos 1967'de doğdu ve 6 Ağustos 2005'te hayatı kaybetti.

Kedilerin ömrü kaç yıldır? Dünyanın en yaşlı kedisi kaç yaşındadır?

KEDİ IRKLARI NELERDİR?

American Wirehair, Laperm, Nebelung, Korat, Oriental Shorthair,Toyger Singapura, Ocicat, Devon Rex, Devon Rex Ragamuffin, Balinese, Cornish Rex, Exotic Shorthair, Manks Kedisi, Savannah, Mısır Mausu, Bombay Kedisi, Chartreux, American Curl, Himalaya Kedisi, Sibirya Kedisi, Amerikan Shorthair, Bengal Kedisi, Ankara Kedisi, Munchkin, Sfenks Kedisi, Norveç Orman Kedisi, Habeş Kedisi, Ragdoll Kedisi, Maine Coon, British Shorthair, Scottish Fold, Siyam Kedisi, Fars Kedisi, Mavi Rus Kedisi, Tonkinese, Havana Kedisi, Selkirk Rex, KarayaAmerikan Bobtail, Khao Manee, Napoleon Cat, Peterbald, Chausie, Avrupalı Burmese,

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor Haber
Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan Bursa için korkutan uyarı: 7 büyüklüğündeki deprem adım adım yaklaşıyor
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu Haber
Çatlak Şanzel'den kan donduran itiraf: Adam öldürmek alışkanlık oldu
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya 'israf' eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle karşılık verdi Haber
İmamoğlu, Fatih tablosuna verilen 6,5 milyon liraya "israf" eleştirisi yapanlara TRT dizisine yapılan ödemeyle...
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu Haber
Köyde görülen 3 metrelik kırmızı yılan korkuya neden oldu
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı Haber
İstanbul'un göbeğinde sızan kadının hikayesi ayıldıktan sonra ortaya çıktı
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya çıktı Haber
Annesinin sevgilisi tarafından istismara uğrayan küçük kız, yaşananları öğretmenine anlatınca gerçek ortaya...
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Alişan, kazada oğlunun hayatını kurtaran bakıcısının fotoğrafını paylaşıp teşekkür etti
Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
Son dakika: HDP'li bir milletvekilinin yeni tip koronavirüs test sonucu pozitif çıktı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
İBB tarafından satın alınan tabloda Fatih Sultan Mehmet'in karşısındaki genç kim? İlber Ortaylı yanıtladı
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım transferine yeşil ışık yaktı
Acun Ilıcalı ile görüşmelerin olumlu gittiğini söyleyen Fortuna Sittard Başkanı Işıtan Gün, Sercan Yıldırım...
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Güldür Güldür Show'da yaprak dökümü! Sinan Çalışkanoğlu'ndan sonra Evrim Akın ve Emre Altuğ da ayrıldı
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Survivor'da araba ödülünü kazanan isim belli oldu! İkinci kez araba sahibi oldu
Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi
Bankta oturan yaşlı adam kalp krizi geçirdi
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu ilk etapta Saraçhane'de sergilenecek
İBB'nin satın aldığı Fatih Sultan Mehmet tablosu ilk etapta Saraçhane'de sergilenecek
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Ettiği küfür yüzünden Sıla'yla mahkemelik olan Davut Güloğlu'ndan ilginç savunma
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Savcı Sayan'dan Acun Ilıcalı'ya davet: Survivor finalini Ağrı Dağı'nda yapalım
Fenerbahçe, Berke Özer'i 1 yıl daha Westerlo'ya kiraladı
Fenerbahçe, Berke Özer'i 1 yıl daha Westerlo'ya kiraladı
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
Dünya Sağlık Örgütü: Avrupa'daki durum iyiye gidiyor, dünyanın geri kalanının durumu giderek kötüleşiyor
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Eski Survivor yarışmacısı Ezgi Avcı ve basketbolcu Nemanja Djurisic evlendi
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek
Son dakika: Kıdem tazminatı düzenlemesi Meclis'e gelirse TÜRK-İş greve gidecek
Arınç'tan 'İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?' sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna bağlı
Arınç'tan "İmamoğlu İstanbul'u nasıl kazandı?" sorusuna yanıt: Kendi stratejisi ve Kılıçdaroğlu'nun tutumuna...
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Ailesiyle kaza geçiren Buse Varol, 5 haftalık hamile olduğunun müjdesini verdi
Marcos Llorente'nin 264 bin TL değerindeki yatağı, yaşlanmayı geciktiriyor
Marcos Llorente'nin 264 bin TL değerindeki yatağı, yaşlanmayı geciktiriyor
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Son dakika: Manisa'da meydana gelen ve İstanbul'da da hissedilen deprem anı kamerada!
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Alıcı ve satıcı tartıştı, nakliyeci 23 ton karpuzla ortada kaldı
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
Kulisleri hareketlendiren fotoğraf! Necati Şaşmaz siyasete mi giriyor?
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
İngilizlerin efsane futbolcusu Gascoigne'in kızı Bianca, muhteşem fiziğiyle büyüledi
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
5.4'lük Van depremi sonrası Prof. Dr. Ahmet Ercan'dan 4 ilçeye uyarı: 7'den büyük deprem olabilir
Galatasaray, ön protokol imzaladığı Mert Hakan Yandaş'a tazminat davası açacak
Galatasaray, ön protokol imzaladığı Mert Hakan Yandaş'a tazminat davası açacak
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le anlaştı
Fenerbahçe'yle sözleşmesi sona erecek olan Hasan Ali Kaldırım, Medipol Başakşehir'le anlaştı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Fuat Oktay Murat Kurum Halife Hafter Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Hülya Avşar Bülent Ersoy İbrahim Tatlıses
Spor Bülent Uygun Alper Ulusoy Nihat Özdemir Ivan Obradovic İbrahim Üzülmez
Daha Fazla Kaza Bursa Kadın Deprem
Şu an buradasınız: Kedilerin ömrü kaç yıldır? Dünyanın en yaşlı kedisi kaç yaşındadır? - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.6.2020 14:18:50. #1.15#
title