: Kedicik'in evinden çıkan fosilleri, savcı delil olarak kabul etmeyip incelenmesi için geri gönderdi

28.01.2020 10:35 | Son Güncelleme: 28.01.2020 10:56

Adnan Oktar suç örgütüne yönelik dava dolayısıyla şüpheli Demet Hanlı'nın evinde arama yapıldı. Aramada çok sayıda fosil ele geçirilirken, fosiller mühürlü torba içinde İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne götürüldü. Savcı, bu fosilleri kabul etmedi.

HAYVAN KAFATASI BULUNDU

Polis, evde üç parça deniz istiridyesi fosili, balık fosili, salyangoz fosili, deniz süngeri, hayvan kafatası, bitki fosili gibi çok sayıda fosil ele geçirdi.

SAVCI KABUL ETMEDİ

Polis bu fosilleri mühürlü bez torba içinde davanın görüldüğü İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'ne götürdü. Mahkeme, polislere bu fosilleri adli emanet bürosu savcılığına götürmelerini ve emanete alınmasını söyledi. Polislerin götürdüğü fosiller savcı tarafından kabul edilmedi.

FOSİLLER BİLİRKİŞİYE GÖNDERİLDİ

Savcılık, olaya ilişkin İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazdığı yazıda, "Adli emanet dairesine gönderilen emanet eşyanın içeriğinin fosil olduğu, tarihi eser olabileceği, adli emanet yönetmeliğine göre tarihi özellikleri olan emanetlerin bilirkişi incelemesi yapılıp, bu özelliklere sahip olduğu anlaşıldığında emanette saklanmadığı, bu tür tarihi eşyaların müzeye gönderilmesi gerektiği anlaşıldığından, bilirkişi incelemesi yapılarak tarihi değeri olduğu anlaşıldığı takdirde müzeye gönderilmesi, tarihi bir değeri yoksa adli emanet dairesine gönderilmesi arz olunur" denildi. Savcılığın bu talebi üzerine fosiller incelenmek üzere bilirkişiye gönderildi. Fosillerin tarihi değeri tespit edilirse Demet Hanlı hakkında ayrıca soruşturma başlatılacak.

HANLI, ÖRGÜTÜN KIZ KARDEŞLER BÖLÜMÜNDEN

Örgütün kız kardeşler grubundan olduğu değerlendirilen Demet Hanlı'nın iddianamede, örgüt lideri Adnan Oktar'ın kitaplarını dağıttığı, sosyal medya üzerinden propaganda yaptığı, örgütten ayrılan kişilere karşı sosyal medya üzerinden itibarsızlaştırma çalışmalarında bulunduğu, operasyon sonrası cezaevine giren şüpheli şahıslara para yatırarak maddi destekte bulunduğu yer alıyor.

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