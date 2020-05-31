Kedi yavrularına annelik yapıyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kedi yavrularına annelik yapıyor

Kedi yavrularına annelik yapıyor Trabzonda 'Mia' isimli köpek, öksüz kedi yavrularına anneleri gibi davranıyor Trabzon'da Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü'nün maskotu olan 'Golden' cinsi 6 yaşındaki 'Mia' isimli köpek, öksüz kalan kedi yavrularına sahip çıkarak annelik yapıyor.

31.05.2020 11:20 | Son Güncelleme: 31.05.2020 11:26

Kedi yavrularına annelik yapıyor

Trabzonda 'Mia' isimli köpek, öksüz kedi yavrularına anneleri gibi davranıyor

TRABZON - Trabzon'da Hekimoğlu Trabzon Futbol Kulübü'nün maskotu olan 'Golden' cinsi 6 yaşındaki 'Mia' isimli köpek, öksüz kalan kedi yavrularına sahip çıkarak annelik yapıyor. Sahipsiz hayvanlara imkanlarını seferber eden Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu ise bu durumdan oldukça memnun.

Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen sokak hayvanlarına yapılan şiddet görünteleri vicdanları sızlatırken, yürüklere su serpen görüntüler ise Trabzon'da yaşandı. TFF 2. Lig'de mücadele eden Hekimoğlu Trabzon FK'nın maskotu olan 6 yaşındaki 'Mia' isimli köpek, öksüz kalan kedi yavrularına sahip çıkarak annelik yapıyor.

Hekimoğlu Trabzon FK Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu'nun geçtiğimiz günlerde gezerken bulduğu yeni doğmuş öksüz kedileri kulüp çalışanlarının yardımı ile tesislere alan Mia onlara sahip çıktı. Minik kedi yavrularına annelik yapan 6 yaşındaki Mia, başka hayvanların ise onların yanına yanaşmasına izin vermiyor.

"Onun bu ilgisine ve sevgisine duyarsız kalamazdık"

Mia'nın minik kedi yavrularına sahip çıkmasının kendilerini mutlu ettiğini belirten Kulüp Başkanı Celil Hekimoğlu, "Mia bizim evimizin köpeğidir. Buraya alıştı ve bütün takımın maskotu oldu. Herkes onu çok seviyor. Kedilerle bu kadar iyi dost olduğunu bilmiyordum. Minik yavrulara sahip çıkması bizleri duygulandırdı. Biz hayvanlarımızı çok seviyoruz. Çocuklarımız ve gençlerimizde onlara sahip çıkarsa daha güzel olacak" ifadelerini kullandı.

Kedi yavrularına annelik yapıyor

Kaynak: İHA

Manşet

Haberler

ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi Haber
ABD'de yağmacı protestoculara karşı dükkanını kılıçla koruyan adam linç edildi
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti Haber
Pes dedirten olay! Fırındaki sadaka kutusunu çaldı, kamera olan biten her şeyi kaydetti
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim Haber
İzinden gelen askeri öldüren zanlı: Küfretti, ateş ettim
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu Haber
Diyarbakır'da polis memurunu şehit eden zanlının yanında bulunan 2 kişi teslim odu
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı Haber
Bodrum'da ormanlık alanda görüntülenen ve jaguar sanılan hayvan, ev kedisi çıktı
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi Haber
56'lık Hülya, sporcu sütyeniyle ayna karşısında poz verdi
Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti
Son Dakika: Türkiye'nin önemli düşünürlerinden Oruç Aruoba hayatını kaybetti
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in 'Bir daha filmimde oynatmam' sözlerine cevap verdi
Büşra Pekin, Şafak Sezer'in "Bir daha filmimde oynatmam" sözlerine cevap verdi
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Kayseri'de bir çift, arabalı düğün ile dünyaevine girdi
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
Para yüzünden çıkan kavgada 30 yıllık eşini bıçaklayarak öldürdü
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
65 yaş üstünün sokağa çıkma kısıtlamasının tamamen kaldırılacağı tarih belli oldu
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Diken üstündeki vatandaşlar, ayı korkusu nedeniyle köyü açık cezaevine çevirdi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Siyahi vatandaşı öldürerek ABD'deki gösterilerin fitilini ateşleyen polis, bir darbe de karısından yedi
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Son Dakika: Seyahat izin belgesi alma zorunluluğu yürürlükten kaldırıldı
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde giriş-çıkış yasağı 1 Haziran'da kalkıyor
Başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere 15 ilde giriş-çıkış yasağı 1 Haziran'da kalkıyor
3 pazarcı yasağı delip pazar kurdu, 10 bin 716 lira ceza yedi
3 pazarcı yasağı delip pazar kurdu, 10 bin 716 lira ceza yedi
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
İlk olarak 56 yıl önce üretilen prenses tatlısı Sinop'un simgesi oldu
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Galatasaray ve Falcao, Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'nin teklifini reddetti
Sokağa çıkma yasağında yakalanan gençler: Kız arkadaşımızın evindeydik, annesi gelince 3. kattan atladık
Sokağa çıkma yasağında yakalanan gençler: Kız arkadaşımızın evindeydik, annesi gelince 3. kattan atladık
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
Yargıtay, ücreti ödenmeyen işçinin istifa etmesi halinde tazminat alabileceğine hükmetti
NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin
NBA yıldızı Curry'nin eşi, Trump'ın göstericilerle ilgili sözlerine tepki gösterdi: İğrençsin
Tüm dünyanın gözü burada! Crew Dragon'un yolculuğunun bitmesine saatler kaldı
Tüm dünyanın gözü burada! Crew Dragon'un yolculuğunun bitmesine saatler kaldı
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'ndan İnci Güçlü, Barcelona'ya transfer oldu
Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi
Naomi Campbell, metroda çıplak pozlar verdi
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Esat Yontunç, 33 yıllık dostu Acun Ilıcalı'ya doğum günü sürprizi yaptı
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
Türkiye yarından itibaren normalleşmeye adım atıyor! Peki hayatımızda ne değişecek?
THY uçaklarında ikramlar kutu halinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak
THY uçaklarında ikramlar kutu halinde dağıtılacak, çay ve kahve servisi yapılmayacak
Kadının gücü! 25 dekarlık kıraç arazi kekikle canlanıyor
Kadının gücü! 25 dekarlık kıraç arazi kekikle canlanıyor
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı
Diyarbakır'da şehit edilen polis memuru Atakan Arslan'ı arkadaşları tekbirlerle uğurladı
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Tatil sezonunu açan Serenay Sarıkaya bikinili görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Çetin Oktay Naci Bostancı Bülent Kuşoğlu Ekrem İmamoğlu Mustafa Destici
Magazin Ezgi Mola Demet Akbağ Acun Ilıcalı Demet Akalın
Spor Falcao Ozan Kabak İlhan Cavcav Gökhan Gönül Mehmet Aurelio
Daha Fazla Şehit Haziran Antalya Operasyon
Şu an buradasınız: Kedi yavrularına annelik yapıyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 31.5.2020 11:26:32. #1.15#
title