Kedi ve köpek sahiplenenlere sepetler Başkan Tunç Soyer'den

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesinde farkındalık oluşturmak için barınaklardan kedi ve yavru köpek alanlara hasır sepet dağıtımına başladıklarını duyurdu.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sokak hayvanlarının sahiplendirilmesinde farkındalık oluşturmak için barınaklardan kedi ve yavru köpek alanlara hasır sepet dağıtımına başladıklarını duyurdu. Kaybolmaya yüz tutmuş mesleklerden sepetçiliğin geliştirilmesi ve pandemi döneminde zor günler geçiren Roman yurttaşların desteklenmesinin de hedeflendiği uygulama, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in katıldığı bir programla başladı.

Son iki yılda bin 500 kedi ve köpeğe yeni yuva bulan İzmir Büyükşehir Belediyesi, sahiplendirmeyi teşvik etmek amacıyla sokak hayvanı sahiplenen vatandaşlara kedi ve yavru köpeklerin kullanabileceği hasır sepet hediye etmeye başladı. Sepet dağıtımı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in katıldığı programla başladı. Kültürpark'taki Küçük Hayvan Polikliniğine kedi ve yavru köpek sahiplenmek için gelen aileler, can dostlarını sepetleriyle birlikte Başkan Soyer'in elinden aldı. Doğal malzemeden, kullanımı pratik ve nostaljik sepetler hayvan sahiplenenler tarafından da beğenildi.

Programa İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ve eşi Neptün Soyer'in yanı sıra İzmir Milletvekili Özcan Purçu, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Dr. Buğra Gökçe, İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Yıldız Devran, İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclisi Sokak Hayvanlarını Koruma Komisyonu üyesi Aybars Yıldırım ve Yahya Yıldız ile sokak hayvanı sahiplenen yurttaşlar katıldı.

Soyer: "Sokak hayvanlarına sıcak yuva, üreticiye destek"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, satın almak yerine bir sokak hayvanına kucak açan ailelere duyarlılıklarından ötürü teşekkür etti. Sokak hayvanı sahiplenen yurttaşlara sepet dağıtarak iki projeyi bir çatı altında birleştirdiklerini aktaran Soyer, "Birincisi sokak hayvanlarının yuva sıcaklığında hayatlarına devam etmelerini sağlıyoruz. İkincisi ise yok olmaya yüz tutmuş bir el sanatı olan sepetçiliği destekliyoruz. Özetle 'satın alma sahiplen, sepetler bizden' diyoruz. Arkadaşlarımız büyük bir ustalıkla ve hızla üretim yapıyorlar. Milletvekilimiz Özcan Purçu'ya desteklerinden ötürü teşekkür ediyorum" dedi.

İnternet sitesinden yayınlanacak

Sokak hayvanı sahiplenen vatandaşların sayısını artırmak ve süreci kolaylaştırmak için pandemi döneminde yeni bir uygulamayı daha hayata geçireceklerini söyleyen Soyer, "Işıkkent'teki barınağımızda bulunan sokak hayvanlarının resimlerini ve kimliklerini pazartesi gününden itibaren yayınlayacağız. Yurttaşlarımızın internet sitemiz üzerinden beğenip sahiplenmek istediği sokak hayvanını tam kapanma süreci nedeniyle evlerine kadar teslim edeceğiz ve üreticilerimizin ürettiği sepetlerden armağan edeceğiz" diye konuştu.

Purçu: "İzmir adına gurur duyuyorum"

Bu projenin çok önemli olduğunu söyleyen İzmir Milletvekili Özcan Purçu de, "Hem sokak hayvanı sahiplendiriliyor hem de maalesef ölmek üzere olan bir mesleği canlandırıyoruz. Bu anlamda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve Neptün Soyer Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Pandemi döneminde Tunç Başkanımız bütün kesimlere ulaşıyor. Roman vatandaşlarımıza ciddi destek ve katkıları oldu. İzmir adına gurur duyuyorum" şeklinde konuştu.

Engelli kedi sahiplendiler

İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültürpark Küçük Hayvan Polikliniğinden bir gözü görmeyen kedi sahiplenen Deniz Cihan Kaynak, "Önceliğimiz engelli hayvanları sahiplenmek olmalı; çünkü bu hayvanların dışarıda yaşaması zor. İzmir Büyükşehir Belediyesinin sahiplendirmeyi teşvik etmek için başlattığı sepet dağıtımı çok güzel bir uygulama. El emeği, göz nuru bu sepetleri kediler de çok seviyor. Doğal malzeme olduğu için de hayvanlara zarar vermiyor. Çok iyi düşünülmüş" dedi.

Ön kolu olmayan bir kediyi sahiplenen Hülya Eltutan ise "Ben daha önce iki kör kedi de sahiplenmiştim. Sokaklarda yaşayan çok ihtiyaçlı olan hayvanları insanlarımız sahiplenmeli. Büyükşehirin dağıttığı sepetler doğal olduğu için kediler de rahat kullanıyor. Pet Shop'lar da bile bu sepetler yer almalı" diye konuştu. Ailesi ile birlikte etkinliğe katılan ve yavru bir köpek sahiplenen 3 yaşındaki Bilge Akın'ın da mutluluğu görülmeye değerdi.

Üreticiler mutlu

Babadan oğula geçen sepetçilik mesleğini sürdüren Burhan Türkmen ile Erdoğan Ataş, pandemi döneminde vermiş oldukları destekten ötürü İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e teşekkür ederek, "Yavaş yavaş bu meslek ölmeye başladı. Artık gençlerimiz bu işi yapmak istemiyor. Bu proje ile işlerimiz canlandı, bu zor dönemde ekmek parası kazanıyoruz. Sokak hayvanları için de güzel bir projede yer almaktan mutluluk duyuyoruz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı