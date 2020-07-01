Kedi müzayedeyi karıştırd Nişantaşı'nda bulunan Alif Art Galeri, önceki gün ilk kez online bir müzayede gerçekleştirdi.

& ;Aralarında Amadeo Preziosi, Ara Güler, Cihat Burak, Cüneyt Engin, Devrim Erbil, Ekrem Yalçındağ, Nejad Melif Devrim ve Ömer Uluç'un da sayılabileceği çok sayıda sanatçının işlerini bir araya getiren müzayedede satışa sunulan Kezban Arca Batıbeki'nin 'Kedi' adlı eseri sahte çıktı. Sanatçı 'Kedi' adlı eserin kendisine ait olmadığını açıkladı. Batıbeki sosyal medyasında yaptığı açıklamada, eserin kendisine ait olmadığını açıklarken, 'Türkiye'de çağdaş sanat alımlarında ikincil pazara yönelmek doğru bir karar değildir. Ben de haberi aldığımda şok geçirdim. Yaşayan ve bilindik bir sanatçıya, bir telefon uzaklığında olup da kontrol etmeden müzayedesine çıkarabilen bir müzayede evinin diğer yaptığı satışlar da gözden geçirilmeli.' dedi.

Kaynak: Snob Magazin