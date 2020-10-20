Kedi ile köpeğin oyunu kamerada
20.10.2020 12:11 | Son Güncelleme: 20.10.2020 12:15
DÜZCE'de, kedi ve köpeğin birbirleriyle oynarken çekilen görüntüleri ilgi çekti.
DÜZCE'de, kedi ve köpeğin birbirleriyle oynarken çekilen görüntüleri ilgi çekti.
Düzce'nin Beyköy beldesinde sokakta oyun oynayan kedi ve köpeğin dostluğu cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. İkilinin sevgi dolu oyunu, köpeğin oyunun dozunu artırarak kedinin üstüne oturması ve kedinin sıkılıp kaçmasından sonra son buldu. Görüntüler sosyal medyada paylaşılırken yüzlerce beğeni aldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR