Kedi dili nasıl yapılır Kedi dili yapmanın püf noktaları, malzemeleri nelerdir?
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Kedi dili nasıl yapılır Kedi dili yapmanın püf noktaları, malzemeleri nelerdir?

13.10.2020 10:10 | Son Güncelleme: 13.10.2020 10:15
Kedi dili nasıl yapılır Kedi dili yapmanın püf noktaları, malzemeleri nelerdir?

Kedi dili nasıl yapılır? Kedi dili yapmanın püf noktaları nelerdir? Nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir? Kaç kaloridir? Malzemeleri nelerdir?

En sevilen lezzetlerin arasında Kedi dili ilk sırada yer alıyor. Kedi dili hem lezzetli olması açısından hem de pastaların vazgeçilmez bir malzemesi olması açısından yaz-kış oldukça tercih edilen ürünler arasındadır. İşte Kedi dili nasıl yapılır, malzemeleri nedir, püf noktaları nelerdir? Detaylar haberimizde…

KEDİ DİLİ MALZEMELER

• 3 adet yumurta

• 1 çay bardağı toz şeker

• 3 yemek kaşığı nişasta

• 2 yemek kaşığı buğday unu

• 1 paket kabartma tozu

• Yarım çay kaşığı tuz

KEDİ DİLİ TARİFİ

Yumurtaların akını ve sarısını ayırın.

Akına tuz ilave edip krema kıvamına gelene kadar çırpın.

Daha sonra şekeri ekleyin.

Yumurta sarılarını da teker teker ilave edip bir kaşık yardımıyla karıştırın.

Ayrı bir kapta nişasta, kabartma tozu ve unu karıştırıp hazırladığınız karışıma yavaş yavaş ekleyin.

Fırın tepsinize yağlı kağıt yerleştirin.

Hamurunuzu krema torbasına koyup tepsiye sıkın.

Üzerine az miktarda toz şeker serpin.

Önceden 180 derecede ısıtılmış fırında 10-15 dakika kadar pişirin.

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