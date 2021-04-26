Keçiören Ihlamur Vadisi'nin taşkın sorunu çözüldü

Keçiören Ihlamur Vadisi'nin taşkın sorunu çözüldü Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Keçiören ilçesindeki Ihlamur Vadisi Parkı'nda yaşanan su taşkını sorununu çözüme kavuşturdu.

Keçiören Ihlamur Vadisi'nin taşkın sorunu çözüldü

ANKARA - Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Keçiören ilçesindeki Ihlamur Vadisi Parkı'nda yaşanan su taşkını sorununu çözüme kavuşturdu. Dere yatağının yapılan imalatlarla 2012 yılında değiştirilmesi ile boşa çıkan yağmur suyu hattı, ASKİ ekipleri tarafından yeniden Çubuk Çayı'na bağlandı.

Kent genelindeki içme suyu ve altyapı yatırımlarını pandemi döneminde de aralıksız sürdüren ASKİ Genel Müdürlüğü, Başkent'in altyapı sorunlarına birer birer neşter vuruyor. ASKİ yapılan yanlış imalatlar nedeniyle su taşkınlarının yaşandığı noktalardan biri olan Keçiören Ihlamur Vadisi Parkı'nda yaklaşık 10 yıldır çözülemeyen sorunu çözüme kavuşturdu. 2012 yılında dere yatağı değiştirildiği için önü kapanan ve atıl durumda kalan bölgedeki yağmur suyu hattı yeniden Çubuk Çayı'na bağlandı.

Atık su ve yağmur suyu hattı da ayrıştırıldı

Önce yağmur suyu hattının Çubuk Çayı'na deşarjını sağlayan ASKİ ekipleri, Ihlamur Vadisi Parkı'nda ayrıca yağmur suyu hattına bağlı 3 atık su hattını (kanalizasyon) yağmur suyu hattından ayrıştırarak çayın kirlenmesinin de önüne geçti.

Ankara 3'üncü Bölge Su ve Kanal İşletme Dairesi Başkanı Oktay Başkaya, 2012'de imalat çalışmaları sonrasında bölgedeki yağmur suyu hattının boşa çıkması sonucu parkın yakınındaki binaların bodrum katlarını yıllarca su bastığını belirterek, şu bilgileri verdi:

"Çubuk Çayı'nın 2012 yılından önce dere yatağı yukarıda, iş makinelerimizin çalıştığı güzergahtaydı. Bu güzergah daha sonra aşağı tarafa alındı. Bundan dolayı da 6,5 metre derinlikteki mevcut yağmur suyu kanal hattımızın önü kapandı ve maalesef suda geri tepmeler başladı. Bütün binaların altlarına zaman zaman su vurmaktaydı. Geçtiğimiz günlerde ne yazık ki parkın içini de su bastı. Bölgede yaptığımız kapsamlı araştırma ile yağmur suyu hattının önünün kapandığını ayrıca bu hatta bağlı 3 kanalizasyon hattı bulunduğunu tespit ettik. Kazımızı son derece dikkatli şekilde, iş güvenliği önlemlerini alarak tamamladık. Yağmur suyu hattının Çubuk Çayı'na deşarjını sağlayarak, 3 kanalizasyon hattının deplase işlemini gerçekleştirdik. Böylece bölgede hemen hemen 10 yıldır süren sorun çözülmüş oldu."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ NARGÜNER