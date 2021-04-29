Keçiören'deki mahalle konağı hem taziye evi hem aile sağlığı merkezi
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Keçiören'deki mahalle konağı hem taziye evi hem aile sağlığı merkezi

Keçiören'deki mahalle konağı hem taziye evi hem aile sağlığı merkezi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Keçiören Belediyesi tarafından Ovacık Mahallesi'ne inşa edilen mahalle konağı vatandaşa hem taziye ve mevlit günlerinde hizmet veriyor hem de alt katına kurulan Aile Sağlığı Merkeziyle sağlıklı yaşam için kolaylık sağlıyor.

Keçiören Belediyesi tarafından Ovacık Mahallesi'ne inşa edilen mahalle konağı vatandaşa hem taziye ve mevlit günlerinde hizmet veriyor hem de alt katına kurulan Aile Sağlığı Merkeziyle sağlıklı yaşam için kolaylık sağlıyor.

Keçiören Belediyesi tarafından Ovacık Mahallesi'ne inşa edilen mahalle konağı hem aile sağlığı merkezi hem de mevlit ve taziye evi olarak hizmete başladı. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerine daha kolay ulaşması için Ovacık Mahalle Konağımızın alt katını Aile Sağlığı Merkezi olarak Sağlık Bakanlığımıza tahsis ettik. İlçemizde eğitim, sağlık ve emniyet birimlerimize destek vermeyi sürdürüyoruz" dedi.

Başkan Altınok, ilçe genelinde yapılmak üzere proje onayından geçen 10 mahalle konağı için düğmeye bastıklarını ve bu konakların da vatandaşın ihtiyacına yönelik önemli hizmet noktaları olacağını kaydederek şunları aktardı:

"Mahalle konaklarımızı mahallelerimizdeki ihtiyaca göre taziye ve mevlit evi olarak kullanıma sunuyoruz. Ayrıca ekonomik durumu iyi olmayan vatandaşlarımızın kına, sünnet, taziye, söz, nişan ve asker uğurlama gibi özel merasimlerinde de hizmetlerine sunuyoruz. Pandemi sona erdiğinde sayısını artırdığımız mahalle konaklarımız vatandaşımıza özel günlerinde ev sahipliği yapmaya devam edecek." - ANKARA

Keçiören'deki mahalle konağı hem taziye evi hem aile sağlığı merkezi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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