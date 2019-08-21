Keçiören'de organik tarım atağı

21.08.2019 12:38

Keçiören Belediyesinin girişimiyle organik tarım ürünlerinin yetiştirilmesi, daha iyi şartlarda tarım ve hayvancılık yapılması için tarım arazilerinde inceleme yapıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Bağlum bölgesi Kösrelik, Güzelyurt, Çalseki, Sarıbeyler mahallerinde Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut'un da katıldığı saha incelemelerinde köy muhtarları ile çiftçilerle planlama ve hedefler paylaşıldı.

Ankara Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı Veysel Çetin, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Ankara İl Koordinatörü Güzin Oyma, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi öğretim üyeleri ve Keçiören İlçe Tarım Müdürlüğü yetkililerin de bulunduğu inceleme gezilerinde vatandaşlara projenin ilerleyen günlerinde eğitim ayağı başlayacağı bilgisi verildi.

Gezilerde ilgililere tarım ve kırsal kalkınma desteklerine dair bilgilendirmeler yapıldı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Tarım ve Orman Bakanlığı, il-ilçe tarım müdürlükleri, Ankara Ziraat Fakültesi ile iş birliği içerisinde vatandaşları organik tarıma teşvik ederek Keçiören'in doğal ürünler merkezi olacağını belirtti.

Destek verilecek mahallerde Belediyeye ait süt, yumurta, peynir, tereyağı, tandır ekmeği, tarhana, erişte, turşu, reçel, bal gibi Anadolu coğrafyasına has sağlıklı ve doğal gıdaların üretilmesinin sağlanacağını aktaran Altınok, "İlave olarak bu ürünlerden sadece Keçiörenlilerin değil, Belediyemizin satış stratejileriyle tüm ihtiyaç sahiplerinin faydalanması sağlanacak. Burada yetiştirilen ürünlerin tanıtımını satışını yine işbirliği içerisinde yapacağız. Bu projemizi köy ortamında hayata geçirerek Keçiören'e bağlı Bağlum Bölgesine katma değer katacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA