Keçiören'de ilkokul öğrencileri üstü açık otobüsle gezi yaptı
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Keçiören'de ilkokul öğrencileri üstü açık otobüsle gezi yaptı

İhlas Haber Ajansı / Erdinç Türkcan - Haberler | Güncel

Keçiören'de ilkokul öğrencileri üstü açık otobüsle gezi yaptı Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: "Birçok hizmet yapıyoruz ama bugünkü hizmetimiz çok farklı bir hizmet" Keçiören Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan yaz okulu etkinliklerine destek vermek amacıyla...

Keçiören'de ilkokul öğrencileri üstü açık otobüsle gezi yaptı

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok: "Birçok hizmet yapıyoruz ama bugünkü hizmetimiz çok farklı bir hizmet"

ANKARA - Keçiören Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan yaz okulu etkinliklerine destek vermek amacıyla Keçiören İlkokulu öğrencilerine yönelik üstü açık otobüs ile gezi düzenledi. Etkinlikte konuşan Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, "Birçok hizmet yapıyoruz ama bugünkü hizmetimiz çok farklı bir hizmet" dedi.

Keçiören Belediyesi, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan yaz okulu etkinliklerine destek vermek amacıyla çocukların ve gençlerin bilim, teknoloji, kültür, sanat, spor ve yaşam becerilerini geliştirmek için eğlenceli bir sosyal sorumluluk etkinliğine imza attı. Etkinlik kapsamında Keçiören İlkokulu 3. ve 4. sınıf öğrencileri üstü açık otobüsle Geçici Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine götürülerek, öğrencilerin canlıları tanımaları ve onlara uygulanan tedavi ve bakım yöntemlerini görmeleri sağlandı.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok da baştan sona yenilen Rehabilitasyon Merkezinde çocuklarla birlikte pasta keserek onlara çeşitli hediyeler verdi. Sokak hayvanlarına yönelik sevgi ve sahiplenme duygusunun da geliştirilmesi için düzenlenen etkinlik şenlik havasında geçti.

Etkinlikte çocuklara seslenen Başkan Altınok, "Hayvanlar bize bir emanettir. Bu bilincin gelişmesine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum. Her şeyin başı sevgidir. Sevgi olmayınca hiçbir şey olmuyor. Hayvanı sevmeyen insanı da sevmez" şeklinde konuştu.

Keçiören'de ilkokul öğrencileri üstü açık otobüsle gezi yaptı
Keçiören'de ilkokul öğrencileri üstü açık otobüsle gezi yaptı
Keçiören'de ilkokul öğrencileri üstü açık otobüsle gezi yaptı
Keçiören'de ilkokul öğrencileri üstü açık otobüsle gezi yaptı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Erdinç Türkcan

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