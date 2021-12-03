Keçiören'de 10 engelliye akülü sandalye hediye edildi

Keçiören Belediyesi'nin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla düzenlediği yemekte 10 engelli vatandaşa akülü sandalye hediye edildi.

Keçiören Belediyesi, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında 200 engelli vatandaşı ve ailelerini Estergon Türk Kültür Merkezi'nde misafir etti. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un katılımıyla gerçekleştirilen programda 10 engelli vatandaşa akülü sandalye hediye edildi. Altınok, salondaki engelli vatandaşlara ve ailelerine hitaben yaptığı konuşmada, "İlk defa Keçiören Belediyesi, ÖZEV Vakfı ile Engelliler Eğitim ve Üretim Merkezi'ni açmıştı. Bu Türkiye'de ilktir. Henüz devletimizde 'Engelliler İdaresi Başkanlığı' yokken engelli vatandaşlarımızın problemlerini çözmek için 'engelsiz kent, engelsiz yaşam' diyerek birçok sempozyum düzenledik" dedi.

"İlçede bütün yapıların tamamında asansörü zorunlu hale getirdik"

Engelli vatandaşların sorunlarını kamuoyuna taşımak adına ciddi çalışmalar yaptıklarını da anlatan Altınok şöyle konuştu:

"Merkezi hükümetimiz tarafından yasaların çıkarılmasına ve şu an engellilere verilen haklar konusunda büyük hizmetlerimiz oldu. Engelli vatandaşlarımızın sosyal ve fiziki problemlerinin çözülmesinde de birçok hizmetlerimiz oldu. Saime Toptan Hanımefendi ve ÖZEV Vakfı'nın da buna katkısı oldu. Tabii yaptığımız tüm park ve spor tesislerini de engelli vatandaşlarımızın faydalanabileceği şekilde inşa ediyoruz. Bir talimat verdim ve bir artı bir daire de olsa bütün yapıların tamamında asansörü zorunlu hale getirdik. Engel fizikte değil, ruhta, beyinde ve kalptedir. Gözü görmeyen bir vatandaşımız inanın her şeyi görür."

Programa Türkiye Özürlüler Eğitim ve Dayanışma Vakfı (ÖZEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Saime Toptan, Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu halterci Halil Mutlu, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Başkan Altınok, programın sonunda 'Akülü tekerlekli sandalye kullanabilir' raporu olan 10 vatandaşa akülü sandalye hediye etti. - ANKARA