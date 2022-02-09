Keçiören Belediyesi'nden eğitime spor tesisi desteği

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Öğretmen Büşra İnan İmam Hatip Ortaokulu'na inşa edilen ısıtma sistemine sahip kapalı halı saha, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un katıldığı törenle açıldı.

Keçiören Belediyesi tarafından ilçedeki Öğretmen Büşra İnan İmam Hatip Ortaokulu'na inşa edilen ısıtma sistemine sahip kapalı halı sahanın açılışı, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'un katılımıyla gerçekleştirildi. Kurdele kesim merasiminin yapıldığı açılışta üstü kapalı halı saha ve spor tesissi öğrencilerin hizmetine sunuldu.

Açılış öncesi yaptığı konuşmada eğitime katkı sunan ve şehit olan öğretmenlerin adını Keçiören'de yaşatmaya devam edeceklerini söyleyen Başkan Altınok, "Okulumuzda ismi yaşayan rahmetli Büşra İnan hocamıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yakında, Şehit Aybüke Yalçın Öğretmenimizin adını da bir kütüphanemize vereceğiz" dedi.

"Çok çalışmamız lazım"

Konuşmasında öğrencilere de tavsiyelerde bulunan Altınok, "Ümidimiz, ikbalimiz ve istikbalimiz sizlersiniz. Bu ülkeyi siz yöneteceksiniz. Mimar, mühendis, hakim, doktor, sanayici, hepsi sizlerden çıkacak. Çok çalışmamız lazım. Tembel olmamamız lazım. Başarılı olanlar çalışanlar ve çalışkan olanlardır. Kitap okuyup dersimize çok çalışacağız. Dürüstlükten ayrılmayacağız ve yalan söylemeyeceğiz. Milli ve manevi değerlerimizden vazgeçmeyeceğiz. Sevgili peygamber efendimizi ve ülkemizin kurucusu büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü iyi tanıyıp onlardın gösterdiği yoldan gitmeye gayret edeceğiz ve söylenenleri yapacağız" şeklinde konuştu.

"Bağlum Stadımızı da restore edeceğiz"

Keçiören Bağlum bölgesine birçok yatırım yaptıklarını aktaran Altınok, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İnşallah Bağlum Stadımızı da restore edeceğiz. Orada da spor alanları olacak. Karakaya, Karşıyaka arasındaki bölgeye millet bahçesi yapıyoruz. Toplam 446 dönüm. Kafkas Mahallemiz de Millet Bahçemizden rahatlıkla istifade edebilecek. Burası Ankara'nın en cazip bölgelerinden biri haline gelecek. Kösrelik Mesire Alanımızı da açacağız. Burada da çeşitli su sporları yapılabilecek. Bu çalışmalarımızda bizlere destek veren Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ve TOKİ Başkanımıza teşekkür ediyoruz."

"Sağlıklı toplumun temeli spordur"

Altınok, okul yüzme takımı kurulması için Okul Müdürü Ümit Demir'e teklifte de bulunarak, "Bağlum'da bulunan Abdürrahim Karakoç Spor Tesisimizdeki yüzme havuzumuzdan istifade edelim. İstediğiniz kadar çocuğumuzla takım kuralım. Sağlıklı toplumun temeli spordur. Tesislerimiz tüm branşlarda çocuklarımızın hizmetinizdedir" dedi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - Yerel