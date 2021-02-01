Keçilerini Zoom'dan vatandaşlara izleten çiftçi, şimdi paraya para demiyor
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Keçilerini Zoom'dan vatandaşlara izleten çiftçi, şimdi paraya para demiyor

01.02.2021 09:39 | Son Güncelleme: 01.02.2021 09:51
Keçilerini Zoom'dan vatandaşlara izleten çiftçi, şimdi paraya para demiyor

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını fırsata çeviren İngiliz çiftçi, belirli bir ücret karşılığında pandemi nedeniyle bölgeye gelemeyen kişilerin çiftlikteki keçilerle Zoom üzerinden görüntülü görüşebilmesini sağladı. Her şeyin bir şaka ile başladığını söyleyen çiftçi, kısa sürede 500 bin TL kazandığını anlattı.

2016 yılında annesinden Britanya'daki çiftliklerini devralan Dot McCarthy, koronavirüs salgınının şanslı isimlerden biri olmayı başardı.

Independent Türkçe'de yer alan habere göre, çiftçi; Rossendale'da yer alan Cronkshaw Fold Çiftliği'ni düğün, konaklama, iş ve eğitim gezileri gibi farklı amaçlarda kullanılabilecek biçimde dönüştürdü. Fakat 2020'de Kovid-19 salgınının başlamasıyla çiftliğin bu çok yönlü gelir kaynakları da birer birer kullanılmaz hale geldi.

ÇİFTLİĞE GELEMEYENLER KEÇİLERLE ZOOM'DAN GÖRÜŞÜYOR

McCarthy, salgının etkisini artırmasıyla işlerin kötüleştiğini anlayarak ilginç bir fikirle duruma çözüm getirmeyi düşündü. McCarthy, belirli bir ücret karşılığında isteyenlerin çiftlikteki keçilerle Zoom üzerinden görüntülü görüşebilmesini sağladı.

50 TL ÖDÜYORLAR

Arayanlar farklı ad ve kişilik özellikleriyle tanıtılan keçilerden istedikleriyle çevrimiçi olarak görüşebiliyor. Dileyen "dikkat aralığı sınırlı" Mary, "pasif agresif" Lisa, "kameraya kafa atmayı seven" Cuthbert ya da "asil duruşlu" Elizabeth'le sohbet edebiliyor. Katılımcılar 5 sterlin (yaklaşık 50 TL) ödeyerek çiftlikteki 11 keçiden istedikleriyle görüntülü görüşebiliyor.

HER ŞEY BİR ŞAKAYLA BAŞLAMIŞ

30 yaşındaki McCarthy, aslında bunun başta "şaka olarak, eğlence amaçlı" başladığını söyledi. McCarthy, "Çalışanım Emma'ya fikirden bahsettiğimde, ikimiz de çok uçuk olduğuna karar verip başka projelere yönelmemiz gerektiğini düşündük" dedi. Yine de bir akşam Emma'nın e-mail ve telefon bilgileriyle internette ilan verdiğini anlatan McCarthy, ertesi sabah Emma'nın birçok e-mail ve telefon aldığını, hatta müşterilere yetişemeyecek duruma geldiğini söyledi.

YAKLAŞIK 500 BİN TL KAZANDILAR

Pandeminin başından bu yana toplamda en az 50 bin sterlin (yaklaşık 500 bin TL) gelir elde ettiklerini belirten McCarthy, farklı meslekle uğraşan birçok kişinin keçilerle görüşmek için iletişime geçtiğini anlattı.

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