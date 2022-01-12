Keçiler horon halkasına girerse

Artvin'de bir köyde eğlenmek amaçlı horon oynayan vatandaşlara eşlik eden keçiler, ilginç görüntülerin yaşanmasına neden oldu. Vatandaşların ayaklarından tuttukları keçileri, horona dahil ederek Hemşin müziği eşliğinde doyasıya eğlendiler.

Artvin'in Arhavi ilçesi Yolgecen köyünde yaşayan Ayşe Erkan, arkadaşlarıyla birlikte köy meydanında eğlenmek amaçlı horon oynamaya başladılar. Ayşe Erkan'a ait üç keçi sahibinin yanına gidince, Erkan keçilerden birinin ayaklarından tutarak horona dahil etti. Diğer iki keçi ise halkada bulunan diğer kişiler tarafından horan eklendi. 'Herkes horona', 'dik oyna' komutları eşliğinde keçilerle doyasıya eğlenen vatandaşların görüntüleri, çevrede bulunanlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kameraları ile kaydedildi. Hemşin müziği eşliğinde horon oynayan keçilerin görüntüsü sosyal medyada büyük ilgi gördü. - ARTVİN

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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