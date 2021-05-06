Keçe kumaş nedir? Keçe kumaş fiyatları! Keçe kumaş nereden alınır?

İlk kullanımı eskilere dayanan ve günümüze müzik aletlerinden giysilere birçok üründe kullanılan Keçe kumaş nedir? Keçe kumaş fiyatları! Keçe kumaş nereden alınır? Keçe kumaş nerede satılır? Keçe kumaş tarihi!

İlk kullanımı eskilere dayanan ve günümüze müzik aletlerinden giysilere birçok üründe kullanılan Keçe kumaş nedir? Keçe kumaş fiyatları! Keçe kumaş nereden alınır? Keçe kumaş nerede satılır? Keçe kumaş tarihi!

KEÇE KUMAŞ NEDİR?

Keçe, koyun, tavşan, deve, lama gibi memeli hayvanların yünleri ile tiftik keçisinin kıllarının su, sabun ve ısı yardımıyla oluşturulan alkali bir ortamda liflerinin birbiri arasına girmesi ile elde edilen atgısız-çözgüsüz sıkıştırılmış tekstil örneğidir.

KEÇE KUMAŞ NELERDE KULLANILIR?

Kilimlerde sıkça gördüğümüz keçe kumaşı çoğunlukla müzik aletlerinde, giysilerde, ev eşyalarında, Otomotiv endüstrisinde kullanılır. Örneğin piyanoda yün keçeden yapılmış ürünler kullanılır. Titreşimi azalttığı için müzik aletlerin sıkça tercih edilir. Giysilerde ise şapka, ceket ve çantalarda kullanılır.

KEÇE NEREDE SATILIR?

Toptan kumaş ürünleri satan dükkanlarda keçe kumaşını metre hesabından satın alabilirsiniz. Toptan kumaşçılar Osmanbey, Merter, ve Merter bölgelerinde bulabilirsiniz. Toptan fiyatına bu bölgelerde uygun fiyatlara keçe kumaşından temin edebilirsiniz. Pandemi şartları keçeyi internette kolaylıkla bulabilirsiniz.

KEÇE KUMAŞ TARİHİ

Keçe kumaş bilinen en eski tekstil ürünleri arasında yer alır. Keçe ilk olarak yıl önce Asya'da kullanılmaya başlandığı düşünülüyor. Asya'da yaşayan göçebe halk turistler için kilim, giysi ve çadır üretmek için kullandı. Keçe üretimi ise ilk olarak ortaçağ zamanında sandalyedeki yünün zamanla, nem ve sıcak sebebiyle keçeleşmesi ile ortaya çıktı.