Kebriye Koç kimdir? Kebriye Koç neden Müge Anlı'dan ayrıldı?
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Kebriye Koç kimdir? Kebriye Koç neden Müge Anlı'dan ayrıldı?

Kebriye Koç kimdir? Kebriye Koç neden Müge Anlı'dan ayrıldı?
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ATV ekranlarında her sabah yayınlanan ve yıllardır izlenme rekorlarıyla adeta Türkiye'nin severek izlediği Müge Anlı programında çalışan Kebriye Koç hayatı merak konusu oldu. Yeni sezonda programda görünmeyen Kebriye Hanım neden programdan ayrıldı ve Kebriye Koç kimdir? Kebriye Koç kaç yaşında, nereli? Kebriye Koç hayatı ve biyografisi nedir?

Hafta içi her gün ATV ekranlarında saat 10'da başlayıp 13'de son bulan Müge Anlı ile Tatlı Sert programı ile ilgili uzun yıllardır görev alan Kebriye Koç'un ve 3 Muhabirin programdan ayrıldığı öğrenildi.ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yapım ekibinde yer alan isimlerden Kebriye Koç programdan ayrıldı. Peki, neden ayrıldı? ATV ekranlarında her sabah yayınlanan ve yıllardır izlenme rekorlarıyla adeta Türkiye'nin severek izlediği Müge Anlı programında çalışan Kebriye Koç hayatı merak konusu oldu. Yeni sezonda programda görünmeyen Kebriye Hanım neden programdan ayrıldı ve Kebriye Koç kimdir? Kebriye Koç kaç yaşında, nereli? Kebriye Koç hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde…

KEBRİYE KOÇ KİMDİR?

Kebriye Hanım olarak Müge Anlı'nın hitap ettiği ve tam adı Kebriye Koç olan yapımcı ve program sorumlusudur. Müge Anlı ile Tatlı Sert programında uzun yıllar yapımcılık görevini üstlenen Kebriye Koç yani Kebriye Hanım, geçtiğimiz aylarda Müge Anlı'dan muhabirler Gizem Gündoğdu, Tuğçe Kocaman ve haber koordinatörü Gökhan Bektaş ile birlikte sessiz sedasız ayrıldı.

İşlenen konular ile ilgili detayları Müge Anlı'ya ulaştıran Kebriye Koç'un programdan neden ayrıldığı ise bilinmiyor. Kebriye Koç'un programın sonunda adının yazmaması da Kebriye Koç'un programdan ayrıldığını kanıtlamış oldu. Müge Anlı'dan bu ayrılığa ilişkin bir açıklama gelmezken, Kebriye Koç'un ayrılması nedeniyle ekibininde beraberinde ayrıldığı düşünülüyor.

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