Kebapçıdan ilginç aşı teşviki
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Kebapçıdan ilginç aşı teşviki

İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe - Haberler | Sağlık

Kebapçıdan ilginç aşı teşviki Adana'da bir kebapçı, vakaların yeniden artarak iş yerlerinin bir daha kapanmaması için başlattığı kampanya ile iki doz aşı olduğunu belgeleyene kebabın yanında içeceği ücretsiz veriyor Kebap Ustası Turgut Turhan: "Pandemi sürecinde çok etkilendik.

Kebapçıdan ilginç aşı teşviki

Adana'da bir kebapçı, vakaların yeniden artarak iş yerlerinin bir daha kapanmaması için başlattığı kampanya ile iki doz aşı olduğunu belgeleyene kebabın yanında içeceği ücretsiz veriyor

Kebap Ustası Turgut Turhan:

"Pandemi sürecinde çok etkilendik. Bir daha böyle bir sürecin olmaması için bu kampanyayı yapıyoruz"

ADANA - Adana'da bir kebapçı, Covid-19 vakaları yüzünden iş yerlerinin bir daha kapanmaması için iki doz aşı olduğunu belgeleyene kebabın yanında içeceği ücretsiz vermeye başladı.

Türkiye genelinde korona virüs vakalarının yeniden artışa geçmesi esnafı da endişelendirmeye başladı. 16 Ağustos'ta 18 bin 163 olan vaka sayısı dün ise 21 bin 692'ye çıkınca Yüreğir ilçesinde 7 yıldır tezgahta kebap ustalığı yapan 42 yaşındaki 2 çocuk babası Turgut Turhan, vakaların artmaması için kendi çapında bir kampanya başlattı. Turhan, müşterilerini aşıya teşvik etmek amacıyla iki doz aşı olduğunu kanıtlayana kebabın yanında içecekleri bedava vermeye başladığını bildirerek, kampanyayla ilgili hazırladığı bütün dövizleri de tezgahına astı. Eve sipariş verenlerden de sosyal medya üzerinden iki doz aşı belgesini isteyen Turhan, bu belgeleri gösterenlerin içeceklerinden ücret almadı. Turhan, sağlığın siyaseti olmayacağını, önceliğin Türkiye olduğunu söyledi. Turhan, amaçlarının insanların daha iyi, daha sağlıklı bir ortamda yaşaması olduğunu belirterek, "Pandemi sürecinden çok etkilendik. Bir daha böyle bir süreci yaşamamak için böyle bir işe başvurduk. Tepkiler çok güzel, insanlar güzellikle karşılıyor. İnsanların biran önce 2 doz aşısını olmasını istiyoruz. Aşı vurulduğuna dair E-devlet üzerinden aşı kartına bakıyoruz. Telefonla gelen siparişlerde de aşı kartının fotoğrafını atıyor ona göre gönderiyoruz. Herkesin bu tür kampanya yaparak insanları aşıya teşvik etmesini istiyoruz" dedi

Kebap yemeye gelen Gülcan Orhan, uygulamanın güzel bir şey olduğunu, aşı olmayı düşünmeyenler için güzel bir fırsat olduğunu, kebap tadında bir teklif olduğunu ifade etti.

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Kebapçıdan ilginç aşı teşviki
Kebapçıdan ilginç aşı teşviki
Kebapçıdan ilginç aşı teşviki
Kebapçıdan ilginç aşı teşviki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fatih Keçe

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