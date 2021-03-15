Kebapçı Uğur Aydın iyi kebap için tavsiyelerde bulundu
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Kebapçı Uğur Aydın iyi kebap için tavsiyelerde bulundu

15.03.2021 15:14 | Son Güncelleme: 15.03.2021 15:37
Kebapçı Uğur Aydın iyi kebap için tavsiyelerde bulundu

Adana'nın en ünlü kebap restoranlarından sayılan ve ünlülerin uğrak yeri olan ve ustasının ismi ile anılan Kaburgacı Yaşar'ın sahibi olan Yaşar Aydın'ın oğlu Uğur Aydın, lezzetli ve iyi bir kebabın nasıl yapılması gerektiğinden bahsederek, "Kebap denilince akla ilk gelen isim oluyoruz.

Adana'nın en ünlü kebap restoranlarından sayılan ve ünlülerin uğrak yeri olan ve ustasının ismi ile anılan Kaburgacı Yaşar'ın sahibi olan Yaşar Aydın'ın oğlu Uğur Aydın, lezzetli ve iyi bir kebabın nasıl yapılması gerektiğinden bahsederek, "Kebap denilince akla ilk gelen isim oluyoruz. Bu son derece değerli ve güzel bir şey. Ancak bunun oluşması için yıllar gerekti ve her bir kebap için gereken özeni gösterdik" dedi.

Yapmış oldukları kebap çeşitleri ile pek çok kişiyi ağırladıklarını ve her zaman başka bir deneyim yaşattıklarını vurgulayan Uğur Aydın, günümüzde özellikle Adana dışındaki illerde Adana kebabı diye yapılan yemeklerin tam olarak kebap olmadığını ifade etti. Adana kebabını diğer kebaplardan ayrılmasını sağlayan en önemli özelliğin kullanılan et olduğunu söyleyen Aydın, " En başta etin, kebap yapmaya uygun olması gerekir. Et, mutlaka doğal ortamında ve yaylalarda yetişmiş olan erkek koyunlardan elde edilmelidir. Her hayvanın etinden, özellikle dana etinden yapılan kebaplar Adana kebabı değildir" diye konuştu.

Adana kebabının et dışında diğer özelliklerinden de bahseden Uğur Aydın, "Ustalık da iyi bir kebap ortaya çıkarmak için büyük önem taşıyor. Karışım için doğru malzemeler kullanılmalı, kuyruk yağı bulunmalı, baharat karışımları özenle seçilmelidir," ifadelerini kullandı. Aydın, babasının mesleğini sürdürmekten mutluluk duyduğunu da belirterek, "Yaptığım işi gerçekten çok seviyorum, böyle bir iş yapmak her zaman bana mutluluk veriyor" şeklinde konuştu. - ADANA

Kebapçı Uğur Aydın iyi kebap için tavsiyelerde bulundu
Kebapçı Uğur Aydın iyi kebap için tavsiyelerde bulundu
Kebapçı Uğur Aydın iyi kebap için tavsiyelerde bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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