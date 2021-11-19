Keban'da SMA hastası Barış bebek için kermes düzenlendi

SEYHAN, ADANA (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde SMA hastası 19 aylık Barış bebek için kermes düzenlendi.

Fırat Üniversitesinde okuyan, Keban'da yaşayan Zeynep Doğan ilçedeki yetkililerin onayı ile SMA hastası Barış Seyhan'ın tedavisine katkı sağlamak için kermes düzenlemeye karar verdi.

Başlatılan kampanyaya vatandaşlar da hazırladığı yiyecek, giysi ve el işi ürünleri ile katkı sundu.

15 Temmuz Şehitler Meydanında düzenlenen kermeste konuşan Doğan, Barış bebeğin durumunun rahatsızlığından dolayı gün geçtikçe ağırlaştığını dile getirerek, "Zamanımız çok kısıtlı ve desteklerinize ihtiyacımız var. Lütfen hep birlikte Barış bebeğimizi kurtaralım." dedi.

Bebeğin babası Hanifi Seyhan da, SMA hastası oğlu Barış'ın sağlığına kavuşmasını istediklerini belirtti.

2012 yılında bir evladını 11 aylık iken kaybettiğini anlatan Seyhan Barış'ın yaşaması için mücadele ettiklerini aktardı.

Keban Kaymakamı ve Belediye Başkanına teşekkür eden Seyhan, "Allah razı olsun. Gönül istiyor ki diğer ilçe yetkilileri de bize bu konuda yardımcı olsun. Gelin Barış bebeğe analık ve babalık yapın, el birliği ile Barış bebeği tedaviye götürelim." diye konuştu.

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri

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