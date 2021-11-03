Keban'da okullarda Kızılay bilgilendirme toplantısı yapıldı - Haberler
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Keban'da okullarda Kızılay bilgilendirme toplantısı yapıldı

AA / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel
Keban'da okullarda Kızılay bilgilendirme toplantısı yapıldı

Türk Kızılay Keban Temsilciliği, Kızılay Haftası etkinliği kapsamında okullarda faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Türk Kızılay Keban Temsilciliği, Kızılay Haftası etkinliği kapsamında okullarda faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Türk Kızılay Keban Temsilciliği ve Genç Kızılay ekibi ile Kızılay Haftası etkinliği kapsamında okulların konferans salonlarında Kızılay'ın kuruluş amacı, faaliyetleri, görevleri ve tarihçesi hakkında bilgilendirme toplantısı yaptı.

Etkinliklerde öğrencilere çeşitli hediyeler de verildi.

Keban'da okullarda Kızılay bilgilendirme toplantısı yapıldı

Keban'da okullarda Kızılay bilgilendirme toplantısı yapıldı

Keban'da okullarda Kızılay bilgilendirme toplantısı yapıldı

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri
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