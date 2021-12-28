Keban'da Kızılay'ın başlattığı kampanyaya gönüllü kan bağışı

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'ın Keban ilçesinde Kızılay tarafından "Kan Bağışı Hayat Kurtarır" sloganıyla kan bağışı kampanyası başlatıldı.

Kızılay Elazığ Kan Bağışı Merkezi ve Keban Kızılay Temsilciliği tarafından organize edilen kampanyaya vatandaşlar kan bağışında bulunarak destek verdi.

Merkezde Dr. Umut Karadağ, kan bağışında bulunan tüm vatandaşlara teşekkür etti.

Karadağ, "Bilindiği gibi dünyadaki uygulamalar ve araştırmalar da göstermektedir ki, en güvenli kan, gönüllü ve karşılık beklemeksizin, düzenli kan bağışçılarından elde edilmektedir. Milyonlarca insan hayatlarını tanımadığı bu gönüllü kan veren insanlara borçlu. Kanlarını özgürce hiçbir karşılık beklemeksizin bağışlayan insanlara Kızılay adına teşekkür ediyoruz." dedi.

AA / Pirhasan Doğan - Son Dakika Haberleri

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