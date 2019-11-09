Keban'da "Hz. Peygamber ve aile" konulu konferans

Keban'da "Hz. Peygamber ve aile" konulu konferans

Keban İlçe Müftülüğünce "Hz. Peygamber ve aile" konulu konferans düzenlendi.

09.11.2019 15:10 | Son Güncelleme: 09.11.2019 15:14
Keban'da

İlçe Müftülüğünce "Hz. Peygamber ve aile" konulu konferans düzenlendi.

İlçe konferans salonunda, düzenlenen Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Diyanet İşleri Harput Eğitim Merkezinde eğitim görevlisi Hasan Yılmaz tarafından konferans verildi.

Program, okunan şiir ve ilahilerle sona erdi.

Programa, Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Öğretmenevi Müdürü Mehmet Sait Aydemir, MHP İlçe Başkanı Osman Dinkçi, il encümenleri Muzaffer Bulut ve Cevdet Doğan ile vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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