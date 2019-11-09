Keban'da "Hz. Peygamber ve aile" konulu konferans
Keban İlçe Müftülüğünce "Hz. Peygamber ve aile" konulu konferans düzenlendi.
Keban İlçe Müftülüğünce "Hz. Peygamber ve aile" konulu konferans düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda, düzenlenen Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda Diyanet İşleri Harput Eğitim Merkezinde eğitim görevlisi Hasan Yılmaz tarafından konferans verildi.
Program, okunan şiir ve ilahilerle sona erdi.
Programa, Keban Kaymakamı Ersin Tepeli, Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı, Öğretmenevi Müdürü Mehmet Sait Aydemir, MHP İlçe Başkanı Osman Dinkçi, il encümenleri Muzaffer Bulut ve Cevdet Doğan ile vatandaşlar katıldı.