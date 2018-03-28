Keban'da "Değerler Eğitimi" Semineri Düzenlendi

Elazığ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlim Yayma Cemiyeti Elazığ Şubesi işbirliğinde Keban'da okullarda "Değerler Eğitimi" semineri düzenlendi.

İlim Yayma Cemiyeti Elazığ Şube Başkanı Şahin Kara, seminerlerle ilgili yaptığı açıklamada, amaçlarının ülkenin kalkınmasına, milli, ahlaki, dini, manevi ve kültürel değerleri benimseyen, koruyan, geliştiren, vatanını ve milletini seven bir toplumun yetişmesine katkı sağlayacak eğitim ve kültür faaliyetlerinde bulunmak olduğunu belirtti.

Kara, eğitimlerin süreceğini kaydetti.