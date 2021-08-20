Keban'da çiftçilere tarımsal ekipman desteği
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Keban'da çiftçilere tarımsal ekipman desteği

Keban'da çiftçilere tarımsal ekipman desteği
Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan - Haberler | Güncel

Elazığ'ın Keban ilçesinde "Badem ve Ceviz Bahçelerinde DAP Desteğiyle Standartlar Yükseliyor' projesi kapsamında çiftçilere tarımsal ekipman verildi.

Elazığ'ın Keban ilçesinde "Badem ve Ceviz Bahçelerinde DAP Desteğiyle Standartlar Yükseliyor' projesi kapsamında çiftçilere tarımsal ekipman verildi.

Keban Kaymakamlığı ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hazırlanan proje kapsamında 7 köydeki 580 çiftçinin ihtiyacını karşılayacak 5 ceviz kabuğu soyma makinesi, 5 badem kabuğu soyma makinesi, 5 badem hasat makinesi ve 1 badem kırma ve ayıklama makinesi düzenlenen törenle kullanıma sunuldu.

Kaymakam Hasan Akbulut, yaptığı konuşmada, bir çiftçi çocuğu olarak her zaman çiftçilerin yanında ve emrinde olduğunu söyledi.

Çiftçilerin ihtiyaçlarını karşılamak için var güçleriyle çalışacaklarını belirten Akbulut, "Bundan sonra da bir sıkıntınız olursa kapımız her zamanda açık. İleriki dönemlerde farklı şeyleri de alacağız. İnşallah ileriki dönemde ilçemizde zeytin ağacı sayısını artıracağız, Antep fıstığını dikmeye başladık. Bu ürünler de olduğu zaman inşallah onların da makinelerini alacağız." ifade etti.

İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ziyaddin Seçkin de yüzde 90 hibeyle verdikleri ekipmanların çiftçilerin ortak kullanımla faydalanacağını belirtti.

Çiftçiler ise ekipman desteğinden dolayı teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan

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