Keban Belediye Başkanı Atlı'ya ziyaret

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı'yı, Türkiye İlim ve Edebiyat Sahipleri Birliği (İLESAM) üyesi şair Ahmet Demir ziyaret etti.

Keban Belediye Başkanı Fethiye Atlı'yı, Türkiye İlim ve Edebiyat Sahipleri Birliği (İLESAM) üyesi şair Ahmet Demir ziyaret etti.

Ziyarette Demir, Elazığ Belediyesi, Elazığ Kültür Müdürlüğü ve Keban Belediyesi desteğiyle yayınlanan "İçimdeki Aşk Vatan" adlı şiir kitabını Atlı'ya hediye etti.

Atlı, Demir'e teşekkür ederek, "Allah, Ahmet ağabeyin aşkını, şiir sevdasını hiç bitirmesin. Allah uzun ömürler versin." dedi.

Demir de katkılarından dolayı Atlı'ya teşekkür ederek, "Belediyemize, ilçemizin kültür ve sanata verdiği değer için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Pirhasan Doğan