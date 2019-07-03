Keanu Reeves'li Bill & Ted 3 Filminin Çekimlerine Başlandı

Bill & Ted serisinin uzun zamandır beklenen üçüncü filmi için işler sonunda yoluna girmeye başladı. Serinin ikinci filmi 'Bill & Ted's Bogus Journey'den tam 28 yıl sonra gelecek olan devam filminin oyuncuları da tabii ki belli oldu.

Orijinal filmlerde beraber olan Alex Winter ve Keanu Reeves, serinin üçüncü filminde de bir araya gelecek. Filmde Keanu Reeves, Ted rolünü canlandırırken; Alex Winter da Bill olarak beyaz perdede bulunacak.

Filmin çekimlerine başlanıldığı haberini bir tweet ile paylaşan Bill & Ted 3 resmi Twitter hesabı, son derece kısa ancak fazlasıyla açıklayıcı bir tweet ile filmin gelişini belirtti.

"Zamanı geldi."

Keanu Reeves ve Alex Winter'ın yanı sıra Samara Weaving ve Brigette Lundy-Paine'i de göreceğimiz filmde iki oyuncu, Ted ve Bill'in çocuklarını oynayacak. Bunun yanı sıra Scott 'Kid Cudi' Mescudi, William Sadler, Anthony Carrigan ve Beck Bennett da kadroya dahil olacak.

Bill & Ted Face The Music isimli üçüncü filmin 21 Ağustos 2020 tarihinde beyaz perdede olması bekleniyor.