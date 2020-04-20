Kdz. Ereğli TSO 125 firmaya 25 bin maske dağıtacak
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Arslan Keleş, Zonguldak, Güncel

Kdz. Ereğli TSO 125 firmaya 25 bin maske dağıtacak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Ticaret Bakanlığı'ndan talep ettikleri maskelerin geldiğini belirterek dağıtımların en kısa sürede başlayacağını ifade etti.

20.04.2020 18:19 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:19
Kdz. Ereğli TSO 125 firmaya 25 bin maske dağıtacak

Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Ticaret Bakanlığı'ndan talep ettikleri maskelerin geldiğini belirterek dağıtımların en kısa sürede başlayacağını ifade etti.

Kdz. Ereğli TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, Ticaret Bakanlığı'ndan talep ettikleri maskelerin Zonguldak Valiliği tarafından kendilerine gönderildiğini açıkladı. Maskelerin dağıtımı sırasında Kdz.Ereğli Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Emniyet Müdürü Hakan Çelik, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Erkan Bülbül, TSO Yönetim Kurulu Başkanı Arslan Keleş, TSO Meclis Başkanı İlhan Yazıcıoğlu, TSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmet Türk, TSO Yönetim Kurulu Üyeleri Tasin Tanyıldız ile Özgür Erdoğan'da yer aldı.

Kdz. Ereğli TSO Başkanı Arslan Keleş, kendilerine teslim edilen maskelerin 10 kişiden fazla işçi çalıştıran üyelerine polis, jandarma ve Kdz. Ereğli Organize Sanayi Bölgesi Müdürlüğü aracılığı ile dağıtımının gerçekleşeceğini ifade etti. Maskelerin Keleş, teslim aldıkları 25 bin adet maskenin Ereğli ilçesindeki 125 firmaya en kısa sürede dağıtılmaya başlanacağını da kaydetti. - ZONGULDAK

Kaynak: İHA

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