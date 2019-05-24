KBÜ Rektörü yeniden Prof.Dr. Polat oldu

Resmi gazetede yayımlanan karar ile Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez Prof. Dr. Refik Polat atandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 11 üniversiteye rektör atandı. 24 Mayıs 2019 tarihli ve 30783 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 2019/32 nolu atama kararına göre Karabük Üniversitesi Rektörlüğüne ikinci kez Prof. Dr. Refik Polat atandığı belirtildi. - KARABÜK

Kaynak: İHA