KBÜ Rektörü Polat, TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var ödül törenine katıldı Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var" 2020 Ödül Töreni'ne online katıldı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, "TÜSİAD Bu Gençlikte İŞ Var" 2020 Ödül Töreni'ne online katıldı. Törende, 2019 yılında programa en fazla öğrenci göndererek girişimcilik bayrağını kazanan KBÜ, 2020 yılı Girişimcilik Bayrağını İstanbul Üniversitesine devretti.

Türkiye genelinde üniversite öğrencilerine, yenilikçi bakış açısı ve girişimcilik yetkinliği kazandırmak amacıyla TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var 2020 Ödül Töreni bu yıl çevrim içi ortamda gerçekleşti. Canlı yayınlanan ödül törenine Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, diğer üniversite rektörleri, TÜSİAD yönetimi, proje sahibi öğrenciler ve onlara rehber olan önemli firmaların temsilcileri katıldı.

Rektör Prof. Dr. Refik Polat, törende yaptığı konuşmada, TÜSİAD Bu Gençlikte İş Var programını üniversite olarak çok önemsediklerini ve 3 yıldır katılım sağladıklarını belirtti. Girişimcilik bayrağını daha önce aldıklarını kaydeden Polat, sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Bizi sevindiren ve gurur veren olay taşradan bir üniversite olarak Ankara, İzmir, İstanbul dışındaki bir ilden bu bayrağı taşıyabilmektir. Aşama aşama gelecek yılla ilgili planlarımız var. Bu bayrağı alırız veya ikinci, üçüncü oluruz o ayrı bir şey. Gelecek yıl bu programa uluslararası öğrencilerimizle birlikte daha fazla öğrenci göndermek istiyoruz. Türkiye'de en fazla uluslararası öğrencisi olan üniversiteler arasındayız. Farklı ülkelerden 9 bin uluslararası öğrencimiz var. Türk öğrencilerimizin yanında uluslararası öğrencileri de bu sisteme dahil etmek istiyoruz. Öğrencileri buna teşvik eden olay, hocalarımızın bu konuda duyarlı olması ve öğrencilere gereken özeni ve önemi göstermesi. Çok daha güzel işler başarmaya niyetliyiz. Buna inşallah devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin."

Girişimcilik Bayrağı Töreni'nde Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat'a Rektör Yardımcıları Prof. Dr. İzzet Açar, Prof. Dr. Mustafa Yaşar, Prof. Dr. Mücahit Coşkun ve Genel Sekreter Lütfü Köm de eşlik etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA