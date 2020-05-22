KBÜ Rektörü Polat'tan "Ramazan Bayramı" mesajı
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KBÜ Rektörü Polat'tan "Ramazan Bayramı" mesajı

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

KBÜ Rektörü Polat'tan
22.05.2020 18:15 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:18

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Polat, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan ayında tuttuğumuz oruçların kabul olması ve Rabbimizin bizleri daha nice ramazanlara kavuşturması ümidiyle Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, bayramın tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum." - KARABÜK

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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