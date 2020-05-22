KBÜ Rektörü Polat'tan "Ramazan Bayramı" mesajı Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Polat, mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"Ramazan ayında tuttuğumuz oruçların kabul olması ve Rabbimizin bizleri daha nice ramazanlara kavuşturması ümidiyle Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, bayramın tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum." - KARABÜK

Kaynak: İHA