KBÜ Rektörü Polat'tan "Ramazan Bayramı" mesajı
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
22.05.2020 18:15 | Son Güncelleme: 22.05.2020 18:18
Karabük Üniversitesi (KBÜ) Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, Ramazan Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Polat, mesajında, şu ifadelere yer verdi:
"Ramazan ayında tuttuğumuz oruçların kabul olması ve Rabbimizin bizleri daha nice ramazanlara kavuşturması ümidiyle Ramazan Bayramınızı tebrik ediyor, bayramın tüm insanlığa hayırlar getirmesini temenni ediyorum." - KARABÜK
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: İHA