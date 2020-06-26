KBÜ'nün uluslararası bilimsel dergisi JESTECH'in CiteScore değeri 9.5'a yükseldi
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KBÜ'nün uluslararası bilimsel dergisi JESTECH'in CiteScore değeri 9.5'a yükseldi

Karabük Üniversitesinin uluslararası hakemli dergisi JESTECH'in, dergide yayımlanan makalelerin bilime yaygın etkisinin ölçütü olan CiteScore değeri son bir yılda 4.85'ten 9.5'e çıktı.

KBÜ'nün uluslararası bilimsel dergisi JESTECH'in CiteScore değeri 9.5'a yükseldi
26.06.2020 18:11 | Son Güncelleme: 26.06.2020 18:14

Karabük Üniversitesinin uluslararası hakemli dergisi JESTECH'in, dergide yayımlanan makalelerin bilime yaygın etkisinin ölçütü olan CiteScore değeri son bir yılda 4.85'ten 9.5'e çıktı.

2019 yılı Kasım ayında, uluslararası indeksleme servislerinin başında gelen "Science Citation Index-Expanded (SCI-Expanded)" tarafından taranma hakkı elde eden JESTECH, dergide yayımlanan makalelerin yıl içinde aldığı ortalama atıf sayısını yansıtan CiteScore değerinde de hızlı bir yükseliş trendine girdi.

Bilimsel dergilerin aldığı atıf sayılarında bilim dünyasının en bilinir metriklerinin başında gelen Impact Factor (IF) değerine bu yıl içinde kavuşması beklenen JESTECH, Elsevier tarafından Impact Factor'e altertatif olarak tanımlanan CiteScore değerinde geçen yılki 4.85'lik skorunu ciddi anlamda geliştirdi. Derginin yayımcısı Elsevier, CiteScore değerini bu yıl için 9.5 olarak güncelledi.

2019 yılında yaklaşık 2 bin 800 makale başvurusu alan ve bu makalelerin yaklaşık yüzde 5'ini yayınlayan JESTECH'in Baş editörü Doç. Dr. İlker Türker, "CiteScore değeri son üç yıl içinde dergide yayımlanan makalelerin aldığı tüm atıf sayısının, bu makalelerin sayısına bölünmesi ile elde ediliyor. Bu yıl içinde JESTECH için ilk defa tanımlanacak olan Impact Factor değeri ise 5 yıllık atıf performansını baz alıyor. Bu iki metriğin birbirine yakın değerlerde olması bekleniyor. Bilimsel camiada yeni dergilerin 'iyi' olarak kabul ettiği etki değerlerinin çok üzerinde gelen bu metriğin Rektörümüz Prof. Dr. Refik Polat'ın kesintisiz destekleriyle devam eden 'Open Access' yayın prensibinin ve bilimsel etik değerlerine sımsıkı bağlı editör ekibinin çalışmalarının bir sonucudur" ifadelerini kullandı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat, JESTECH dergisinin bu başarısından dolayı, derginin baş editörü Karabük Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. İlker Türker nezdinde tüm yayın ekibini ve derginin onursal editörü Prof. Dr. Mehmet Akbaba'yı tebrik etti. - KARABÜK

Kaynak: İHA

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