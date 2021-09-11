KBÜ National Geographic'in Eylül sayısında yer aldı

- Dünyaca ünlü dergi National Geographic'in, eylül sayısında küresel üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerleyen Karabük Üniversitesi tanıtıldı.

Dergide Karabük Üniversitesinin bir dünya üniversitesi olma vizyonuyla uluslararasılaşma konusunda Türkiye'de diğer üniversiteleri örnek teşkil edildiği belirtildi. Küresel bir üniversite konumunda olduğu dile getirilen Karabük Üniversitesinin dünya genelinde 350 farklı üniversiteyle iş birliği içinde olduğu 90'dan fazla ülkeden 10 binin üzerinde öğrencisiyle dünyanın en iyi üniversiteleri sıralamasında ilk 800- 1000, Türkiye'de ise ilk 10'a giren 6 devlet üniversitesinden biri olduğu vurgulandı.

Karabük Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Refik Polat okuyuculara Karabük Üniversitesi hakkında bilgi verdi.

Rektör Prof. Dr. Polat vermiş olduğu demeçte "Göreve geldiğimde 24 saat ışıkları yanan canlı bir üniversite hayal etmiştim. Geldiğimiz noktada kampüsümüz öğrencilerimizle günün her saati canlı durumdadır. Her gün yeni bir aktivitenin gerçekleştirildiği bir üniversiteyiz" dedi.

(Rıdvan Bostancı/İHA

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri